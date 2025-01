Pronostico Salisburgo-Atletico Madrid: Simeone diretto agli ottavi

Salisburgo-Atletico Madrid è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se molte partite devono ancora dire molto nell’ultima giornata di questa Champions League, ce ne sono altre che valgono qualcosa ma solamente per una delle due squadre che scenderà in campo. Ed è il caso del match tra Salisburgo e Atletico Madrid. Gli ospiti hanno qualcosa da chiedere.

Quinto in classifica con 15 punti, l’Atletico Madrid di Simeone vincendo sarebbe sicuro di andare direttamente agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi che, evidentemente, fanno paura a tutti. E siccome il Salisburgo, ormai, è fuori da ogni combinazione e non ha nessuna possibilità di andare a prendersi la qualificazione, evidente che questo match sia abbastanza indirizzato a favore degli spagnoli. Sarebbe stato ugualmente, c’è da sottolinearlo, anche in una diversa situazione di classifica: i madrileni sono una squadra molto forte, che può vincere la Liga, e che sicuramente può andare molto avanti pure in Champions League. Diciamo che sotto l’aspetto caratteriale – ma anche tecnico, visti gli uomini che il Cholo ha a disposizione – ai Colchoneros non manca proprio nulla per poter dire la propria fino al termine.

Come vedere Salisburgo-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida Salisburgo-Atletico Madrid è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.30 su Goldbet, Lottomatica e 1.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Evidente che, per quanto vi abbiamo raccontato prima, questa partita dirà poco. Atletico Madrid che, senza particolari problemi, anzi senza problemi, si prenderà la vittoria finale in una gara che potrebbe anche vedere una sola formazione a segno. Ovvio, quella ospite, altrimenti tutto quello che ci siamo detti non avrebbe alcun senso.