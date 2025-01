Dopo Anna arriva Ana: chi è la modella che sta con Sinner

Sinner, tutto quello che sappiamo sull’attrice e modella pazza di Jannik.

È molto probabile che gli spettatori più attenti e con una memoria di ferro si ricordino di lei. Potrebbero averla notata già lo scorso anno, tra un’emozione e l’altra, mentre Jannik Sinner alzava al cielo la sua prima coppa da campione vera, quella dello Slam che vinse nel gennaio del 2024. Eravamo presi dall’entusiasmo, certo, ma a non accorgersi di cotanta bellezza ce ne vuole.

Comunque, nel caso in cui facciate parte di quella risicatissima parte di persone che l’ha rimossa, o che, peggio ancora, non si è neppure reso conto della sua presenza, siamo pronti a rinfrescarvi la memoria. Ricordate quella ragazza, bellissima, che un anno fa di questi tempi solcava il cemento della Rod Laver Arena di Melbourne e apriva l’iconico bauletto di Louis Vuitton contenente la coppa sfavillante poi spettata al tennista altoatesino?

Se la risposta è no, sappiate che il nome di quella ragazza, affascinante e super glamour, con due occhi grandi così, è Ana de Armas. Ha origini cubane ed è una modella, oltre che un’attrice, motivo per il quale gli organizzatori degli Australian Open la scelsero, 12 mesi fa, come madrina della finale disputata da Jannik e da Daniil Medvedev. Ma perché, vi starete legittimamente chiedendo, la stiamo tirando nuovamente fuori ad un anno di distanza da quella splendida giornata?

Sinner conquista Ana de Armas: galeotta fu l’Australia

Il motivo è da ricercarsi nelle dichiarazioni che, nelle scorse ore, la star del grande schermo ha rilasciato e che sembrerebbero non lasciare dubbi sul fatto che Ana stia con Sinner.

Non sentimentalmente parlando, no. Per quel che ne sappiamo, l’azzurro è ancora legato alla collega Anna Kalinskaya. L’attrice sta con lui, semmai, da un punto di vista tennistico, come ha ammesso senza mezzi termini alla vigilia della finale che ha visto l’altoatesino trionfare sul suo avversario, nativo di Amburgo, Alexander Zverev.

La stampa l’ha avvistata in Australia nei giorni dello Slam ed è per questo che, cogliendo la palla al balzo, un giornalista le ha chiesto cosa ci facesse lì: “Mi sto semplicemente godendo la mia vacanza… Ho sentito che la finale dell’Australian Open è domenica. Sto pensando di guardare un po’ di tennis!”. Al che, il cronista le ha giustamente domandato per chi intendesse fare il tifo. E indovinate un po’ cosa ha risposto la bella Ana? Sì, avete capito bene: anche la de Armas è una di noi.