Pronostico Barcellona-Atalanta: un solo risultato a disposizione

Barcellona-Atalanta è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tutte in contemporanea, com’è giusto che sia, nell’ultimo turno della fase a campionato di Champions League che chiarirà una volta per tutte quali squadre andranno direttamente agli ottavi di finale e quali, invece, saranno costrette a giocare gli spareggi. Una settimana fa qualche verdetto è stato emesso: oltre al Liverpool capolista è sicuro di chiudere tra le prime otto anche il Barcellona di Hansi Flick, salito a quota 18 punti grazie al successo rocambolesco (4-5) al da Luz contro il Benfica. Un match in cui è accaduto davvero di tutto.

Sotto 4-2 ad un quarto d’ora dalla fine, i blaugrana sono riusciti a ribaltare i lusitani nel giro di pochi minuti: al 96′, in pieno recupero, c’ha pensato Raphinha a consegnare i tre punti ai catalani, permettendogli di qualificarsi con una giornata d’anticipo. Il Barcellona nell’ultimo turno affronterà un’italiana, l’Atalanta, che al contrario rischia di scivolare fuori dalle prime otto in caso di pareggio o sconfitta a Montjuic. La Dea di punti ne ha 14 ed è momentaneamente settima, ma nel caso in cui non dovesse fare l’impresa espugnando la “casa” temporanea del Barça – in attesa che terminino i lavori di ristrutturazione al Camp Nou – difficilmente conserverà quella posizione, visto che alle sue spalle sono numerose le squadre che potrebbero sorpassare gli uomini di Gian Piero Gasperini.

A Gasperini serve l’impresa

Un solo risultato a disposizione, dunque, per un’Atalanta che sette giorni fa ha travolto senza alcun problema gli austriaci dello Sturm Graz, annichiliti 5-0 a Bergamo.

Una goleada che ha consentito alla Dea di salire al secondo posto della speciale classifica della differenza reti, la discriminante di cui si terrà conto in caso di arrivo a pari punti. L’Atalanta, con 18 gol segnati e 4 subiti, adesso è a +14, uno scarto inferiore guarda caso proprio al Barcellona, miglior attacco della manifestazione con ben 26 reti realizzate in sei partite. I catalani in casa hanno sempre vinto (tre vittorie su tre), bergamaschi invece più a loro agio in trasferta, dove hanno totalizzato 9 dei 14 punti finora conquistati.

Come vedere Barcellona-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Barcellona e Atalanta è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Companys” di Barcellona. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Pur essendo già qualificato agli ottavi è improbabile che il Barcellona abbassi la soglia dell’attenzione. Non da sottovalutare, però, il fatto che l’Atalanta abbia più motivazioni dei catalani, che potrebbero farsi “distrarre” dal prossimo impegno di campionato. Si può rischiare puntando su un risultato positivo della Dea ma per chi volesse andare sul sicuro può scegliere l’opzione “Gol” o “Over 2.5”, dal momento che ci troviamo di fronte a due attacchi tra i più prolifici in assoluto della fase a girone unico della Champions League. Probabile pure che nel secondo tempo verranno segnate più reti rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atalanta

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsì, Balde; Gavi, Casadò, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2