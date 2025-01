Sinner dal vivo a un prezzo stracciato: è già corsa al biglietto

Sinner ha detto sì: ci sarà anche lui all’evento di marzo.

Neanche il tempo di archiviare il primo Slam dell’anno che è già tempo, per Jannik Sinner, di girare pagina e di annotare i prossimi impegni sulla sua agendina. Uno su tutti. Un evento che forse non aveva preventivato ma che, per fortuna, è riuscito ad incastrare tra una cosa e l’altra, per la gioia dei tifosi che, certamente, accoglieranno con estremo entusiasmo questa bella notizia.

L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore ed è certo, a questo punto, che ci sarà anche il numero 1 del mondo. Dove? A Las Vegas, più precisamente alla Michelob Ultra Arena al Mandalay Bay. Quando? Sabato 1 e domenica 2 marzo, giorni in cui si terrà un “quinto Slam” che promette fuochi d’artificio. All’appuntamento con l’MGM Rewards Slam parteciperanno molte star del circuito maggiore e quindi se ne vedranno, quello è poco ma sicuro, delle belle.

Insieme al campione altoatesino ci saranno Alexander Zverev, Taylor Fritz e Tommy Paul, che disputeranno con Sinner un mini torneo a quattro giocatori. Dall’altra parte, invece, ci saranno Aryna Sabalenka e Naomi Osaka, pronte, allo stesso modo, a dare spettacolo. Non resta che capire, a questo punto, nel caso qualcuno fosse interessato a regalarsi un viaggetto negli States per assistere a questo insolito Slam, dove e quando sarà possibile acquistare i biglietti.

MGM Rewards Slam: ci sarà anche Sinner

Iniziamo col dire che il prezzo dei biglietti è ragionevole e che c’è in ballo, quindi, la possibilità di vedere giocare Sinner dal vivo per pochi spiccioli.

L’accesso giornaliero all’arena ha un costo di 55 dollari, mentre partecipare ad entrambe le giornate costerà “solo” 127,5 dollari. La vendita al pubblico aprirà i battenti lunedì 27 gennaio alle 9 (ora americana), ma i membri di AXS e MGM Rewards, di Club e di Seat License, vi hanno già avuto accesso da giovedì a domenica. Nel caso qualcuno volesse regalarsi, poi, un’esperienza da vip, ci sono anche i biglietti premium, abbinati ad alloggi di lusso e ad altri servizi.

L’idea di organizzare l’evento è figlia del successo riscosso, lo scorso anno, dal Netflix Slam. “Prevediamo di creare un’altra memorabile esperienza di evento, perché gli appassionati di tennis di tutto il mondo si divertiranno a guardare i migliori giocatori di questo sport competere al massimo livello a Las Vegas”, ha detto Lance Evans, Senior Vice President of Sports and Sponsorships di MGM Resorts. E con Sinner di mezzo, potete scommetterci, non ci annoieremo di sicuro.