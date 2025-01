Terremoto in F1, Verstappen alla Ferrari: l’annuncio è appena arrivato

Terremoto in Formula 1: dopo Hamilton anche Max Verstappen alla Ferrari. L’annuncio sul possibile futuro dell’olandese è appena arrivato

Dopo l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari si sogna. Almeno fino a quando non inizierà il Mondiale ovviamente e solamente la pista dirà se i sogni di gloria rimarranno tali o saranno realmente toccabili.

Di certo, quella foto clamorosa, e i primi giri di pista di Hamilton, hanno alzato il livello dell’attesa. Sì, tutti ce lo aspettavamo, ma l’hype creato dalla Ferrari, con quelle immagini bellissime del primo giorno, hanno fatto effettivamente scattare il web. In poche ore, quella diapositiva di Lewis in doppiopetto ha spaccato il mondo dei social, diventando in poco tempo la foto relativa alla Formula Uno con il maggior numero di interazioni. E poi cosa succederà, quando Lewis dirà addio? Sappiamo bene che tutti i piloti hanno un sogno, ribadito a più riprese da tutti: quello di sedersi nella propria carriera dentro la Ferrari. E chissà se Max Verstappen la pensa allo stesso modo. Il quattro volte campione del mondo al momento non se la passa bene dentro la Red Bull. E le voci di un addio sono sempre più insistenti. Ma c’è chi la pensa in modo diverso.

Terremoto in Formula Una: Verstappen alla Ferrari. La sentenza è arrivata

Nel merito ha parlato Haas Gunther Steiner, ex team principal della Haas. Intervenuto a GpBlog, lo stesso ha detto questo: “Penso che la McLaren non cambierà i suoi piloti, e sono abbastanza sicuro che la Ferrari non spenderà per avere un altro esborso come quello di Lewis Hamilton”.

Quindi, per il futuro di Max, ci sarebbe una sola opzione, quella della Mercedes, prendendo il posto appunto che fino a pochi mesi fa è stato di Hamilton: “È la possibilità più grande. Se Andrea Kimi Antonelli non rendesse secondo quanto ci si aspetta, potrebbe esserci un’opportunità“. In poche parole, il sogno Verstappen potrebbe rimanere tale. E vabbè, siamo certi che i tifosi della Rossa se ne farebbero sicuramente una ragione. Già avere Hamilton è qualcosa di davvero incredibile, qualcosa che va oltre quello che è stato.