Sinner ha fatto presto: la scelta lampo sorprende i tifosi

Sinner, non c’era tempo da perdere: detto, fatto.

Darren Cahill gli vuole troppo bene. Talmente tanto che non avrebbe mai e poi mai messo in ombra la sua corsa al titolo bis in Australia per parlare di sé e dei suoi progetti per il futuro. Lo dimostra il fatto che, interpellato dalla stampa in merito alla fuga di notizie relativa al suo imminente addio, si sia limitato a dire che quello era il momento di Jannik Sinner e che non ne avrebbe parlato in quel momento.

Ha glissato il discorso, insomma, sebbene ormai sia chiaro che il coach australiano abbandonerà definitivamente il team del numero 1 al mondo a fine stagione. Non perché intenda cambiare ambiente e giocatore, giammai, ma solo perché ritiene che sia giunto il momento di dire addio al tennis e di godersi un po’ di sano – e meritatissimo, aggiungeremmo – riposo.

Continuerà a sedere sulla panchina del campione altoatesino, invece, Simone Vagnozzi, arrivato alla corte del barone rosso molto prima che si aggregasse anche Cahill. Insieme formano una coppia sportiva stupenda, quasi perfetta. “Sono completamente diversi”, ha detto Jannik in un’intervista, ma in senso buono. Talmente diversi da compensarsi alla perfezione. E se è vero che Sinner ha bisogno tanto della razionalità di Cahill, quanto del sostegno di Simone, allora va da sé che debba correre immediatamente ai ripari.

Sinner, c’è già un erede: galeotta fu quella telefonata

Rimpiazzare una colonna del calibro dell’australiano non sarà semplice, ma pare che ci sia già in ballo una certa trattativa. Un’ipotesi che ha risollevato subito l’animo dei tifosi di Sinner, preoccupati al pensiero che Cahill abbandoni la nave lasciando Sinner senza un pezzo fondamentale del puzzle che a gran fatica ha costruito.

L’indizio relativo al futuro di Jannik si nasconderebbe nelle parole che lo stesso coach in odore di addio avrebbe detto in un’intervista prima della finale. Ha rivelato di aver telefonato, venerdì, ad Andre Agassi: “Mi interessava sapere come vede il tennis di Jannik, di cui è un grande fan, e in quali aree immagina i prossimi miglioramenti”.

Che abbia svelato, non volendo (o forse sì?) che sarà proprio il kid di Las Vegas, vincitore di ben 8 Slam, a prendere il suo posto? Non ci sentiamo di escluderlo, fermo restando che la fine della stagione è ancora lontana e che il nativo di San Candido avrà tutto il tempo per pensare, con calma e lucidità, al da farsi.