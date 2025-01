Pronostico Stoccarda-PSG: Luis Enrique completa l’opera

Stoccarda-Psg è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Padrone del proprio destino in maniera anche meritata. Ma adesso, il Psg, dopo aver rimontato in maniera incredibile il Manchester City la settimana scorsa, deve per forza di cose completare l’opera. Sì, solamente con una vittoria i francesi, vista la maxi-classifica della prima fase di Champions League, sarebbero sicuri del posto nei playoff.

Sì, c’è da dire che potrebbe anche bastare per un pareggio, qualora arrivassero dei risultati positivi da tutti gli altri campi, ma il Psg non può in nessun modo giocare per questo: la squadra di Luis Enrique, ha dimostrato, di avere le carte in regola per fare bottino pieno contro chiunque. E siccome in campionato, ormai, le cose sono fatte con dieci punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il pensiero deve essere tutto per questo match, delicato e decisivo.

Anche lo Stoccarda ha dieci punti e, in questo momento, sarebbe dentro. Ma una sconfitta – vista la reale possibilità del City di vincere la propria partita in casa – di fatto eliminerebbe i tedeschi dalla competizione. Abbiamo la netta sensazione che questi saranno gli ultimi novanta minuti in Europa per la truppa che ha non è riuscita a dare continuità ai propri risultati. Ad un certo punto infatti lo Stoccarda sembra essere quasi certo del passaggio del turno. Ma con questa formula tutto rimane in gioco fino alla fine. E a qualcuno, c’è da dirlo, piace.

Non ci sono precedenti tra queste due squadre, evidente che il Psg fino al momento abbia fatto qualcosa di diverso, quindi non ci può appigliare a nessuna rivincita o ad altri numeri statistici che di solito possono aiutare. Ma è altrettanto evidente che la differenza in campo tra queste due formazioni farà sicuramente la differenza. Non ci sarà Kvara, comunque, al debutto nel fine settimana: non è inserito nella lista Uefa di questa prima fase, ma in caso di passaggio del turno ovviamente ci entrerà. Un’arma in più per il tecnico spagnolo.

Come vedere Stoccarda-Psg in diretta tv e in streaming

La sfida Stoccarda-Psg è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata a 2.70 su Goldbet, Lottomatica e 2.75 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria del Psg non può essere messa in discussione soprattutto dopo la clamorosa rimonta della scorsa settimana. Luis Enrique completerà l’opera e strapperà il pass per gli spareggi. Stoccarda eliminato.