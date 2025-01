I pronostici di lunedì 27 gennaio: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 27 gennaio: ci sono posticipi di Serie A, Liga e Championship più altre partite di campionati minori.

La ventunesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con le ultime due partite in programma: Venezia-Verona e Genoa-Monza. Nei derby giocati nella massima serie il Verona è una sorta di tabù per il Venezia, che nei 7 precedenti non è mai riuscito ad avere la meglio. I numeri non cambiano neppure se consideriamo pure le sfide in cadetteria, con gli scaligeri che hanno incassato a malapena una sconfitta in 15 partite. All’andata la spuntò 2-1 il Verona ma fu un match molto equilibrato, in cui le occasioni non mancarono né da una parte che dall’altra.

Anche stavolta è probabile che entrambe troveranno la via del gol, come del resto è sempre avvenuto negli ultimi tre precedenti, tutti terminati con almeno 3 reti complessive.

Marassi non sarà un fortino come lo scorso anno – il Genoa ha ottenuto soltanto una vittoria davanti ai propri tifosi finora – ma da quando in panchina c’è Vieira i rossoblù hanno perso solamente con il Napoli capolista tra le mura amiche. E se consideriamo che in trasferta il Monza ha vinto a malapena una partita ci viene facile immaginare un successo dei liguri in una gara in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

I pronostici sulle altre partite

A chiudere il programma della Liga sarà invece la sfida tra Alaves e Celta Vigo. L’Alaves, che ha perso una sola volta nelle ultime sei giornate, sembra stare meglio rispetto al Celta Vigo, pure alle prese con importanti assenze. Un risultato positivo dei baschi, dunque, non sarebbe una sorpresa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Alaves-Celta Vigo, Liga, ore 21:00

Vincenti

Al Ittihad (in Damac-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 15:05)

(in Damac-Al Ittihad, ore 15:05) Genoa o pareggio (in Genoa-Monza, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Den Bosch-Jong Utrecht , Eerste Divisie, ore 21:00

Eerste Divisie, ore 21:00 Jong PSV-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Qadisiya-Al Hilal , Saudi Pro League, ore 18:00

, Saudi Pro League, ore 18:00 Kasimpasa-Hatayspor , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Venezia-Verona, Serie A, ore 18:30

Il “clamoroso”

• X in Burnley-Leeds, Championship, ore 20:45