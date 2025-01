Lotteria degli scontrini come i Gratta e Vinci: la rivoluzione ha inizio

Come cambia la Lotteria degli scontrini: vincite immediate col nuovo Gratta e vinci.

L’obiettivo è sempre quello: incentivare gli acquisti effettuati attraverso metodi di pagamento elettronici. Ma c’era bisogno di “svecchiare” il sistema ed è per questo motivo che il Governo ha ben pensato di apportare qualche modifica al meccanismo dell’ormai famosissima lotteria degli scontrini. Nell’anno appena iniziato, ci saranno tante novità a sorprendere e ad ingolosire gli italiani.

Iniziamo col dire che l’edizione 2025 sarà molto più ricca rispetto a quelle degli anni che ci siamo lasciati alle spalle. Lo scorso anno, come dichiarato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati assegnati premi per un totale di 36,6 milioni di euro: 30 di questi milioni sono finiti nelle tasche dei cittadini, mentre il resto è stato destinato alle attività commerciali.

Non cambieranno, tuttavia, le modalità attraverso le quali i clienti potranno partecipare all’iniziativa del governo. Bisognerà essere in possesso, come è sempre stato, del codice a barre alfanumerico, da esibire tassativamente ogni qualvolta ci si appresterà a pagare il proprio acquisto. Per finalizzare lo stesso, naturalmente, indipendentemente dalla cifra spesa, sarà necessario saldare il conto con un metodo di pagamento che risulti tracciabile e che sia, dunque, elettronico.

Vinci subito col Gratta e vinci abbinato alla Lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è aperta solo ai maggiorenni e in palio ci saranno vari premi: annuali, mensili, ma anche settimanali, per cui le probabilità di vincere sono piuttosto alte.

Ma veniamo, adesso, alle novità. Per rendere la lotteria ancor più golosa e appetibile, il Governo ha varato l’introduzione di un gioco liberamente ispirato ai gettonatissimi Gratta e vinci. La vincita sarà, pertanto, immediata, nel caso in cui la dea bendata si trovi a passare da quelle parti mentre un cittadino effettuerà il pagamento della propria spesa dopo aver esibito il proprio codice a barre alfanumerico.

Il premio della lotteria istantanea abbinata all’iniziativa del Governo si aggirerà, secondo quanto riferisce Il Sussidiario, tra i 100 e i 150 euro. Affinché tutte le attività siano abilitate all’erogazione di questi tagliandi simultanei all’acquisto, gli esercenti dovranno dotarsi dei nuovi registratori di cassa già richiesti dall’Agenzia delle entrate. Non ci resta che augurarvi, a questo punto, buona fortuna.