Pronostico Nizza-Marsiglia: il gol è assicurato

Nizza-Marsiglia è una partita valida per la diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Domenica scorsa, pareggiando in casa contro lo Strasburgo, il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha perso l’opportunità non tanto di dare pressione al Psg – che fa un campionato a parte – ma di allontanare le contendenti ad un posto Champions League che, come sappiamo, è di fondamentale importanza ed è un obiettivo minimo per la formazione francese.

E il calendario, stavolta, non è che venga così tanto in aiuto del tecnico italiano: la trasferta sul campo del Nizza è difficile, nonostante i padroni di casa non stiano attraversando chissà quale momento di forma. Due sconfitte di fila, una in campionato e una in Europa League, hanno un po’ distrutto le certezze che i rossoneri avevano creato in questo avvio di 2025 con la bellezza di tre affermazioni di fila. Sono sette i punti di differenza tra queste due squadre, a favore degli ospiti, e non sono pochi, ma nemmeno così tanti.

Evidente che sia un match importante, che mette in palio dei punti pesantissimi per entrambe. E non crediamo che il Nizza possa perdere per la terza volta di fila. Certo, il Marsiglia ha fatto davvero vedere di essere una squadra quasi imprevedibile, che può davvero vincere e perdere contro tutti. E potrebbe anche riuscire nel colpaccio esterno in questa notte di domenica. Ma è più probabile che, nessuna delle due, riesca ad avere la meglio. Di una cosa, comunque, siamo certi. E ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Nizza-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida Nizza-Marsiglia, in programma domenica 26 gennaio alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Gara da pareggio, come vi abbiamo spiegato prima. E gara, soprattutto, da almeno una rete per squadra. Sì, il segno gol in questo match è quello altamente più probabile.

Le probabili formazioni di Nizza-Marsiglia

NIZZA (4-2-3-1): Bulka; Clauss, Ndayishimiye, Dante, Abdi; Boudaoui, Ndombele; Cho, Moukoko, Guessand; Laborde

MARSIGLIA (3-4-3): Rulli; Lirola, Balerdi, Brassier; Henrique, Nadir, Hojbjerg, Garcia; Greenwood, Rabiot, Maupay

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1