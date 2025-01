Pronostico Barcellona-Valencia: Flick piazza il pokerissimo

Barcellona-Valencia è una partita della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Contro il Valencia, il Barcellona scenderà in campo con dieci punti di distacco rispetto al Real Madrid. Una sentenza, o quasi, soprattutto se non dovesse arrivare una vittoria. Ma c’è un fatto, assai importante, che dà delle motivazioni in più agli uomini di Flick.

Il pareggio interno dell’Atletico Madrid di ieri, contro il Villarreal, permetterebbe alla formazione blaugrana di poter accorciare almeno sul secondo posto. E questo è un fatto che per forza di cose deve essere messo sotto la lente d’ingrandimento nel momento in cui andiamo ad analizzare questa partita. Una bella occasione, una bellissima occasione, per cercare in qualche modo di mettere a posto – o iniziare a farlo – una classifica che si era terribilmente complicata per il Barcellona.

Che, chiudendo i conti Champions League nella scorsa settimana, acciuffando il passaggio agli ottavi di finale dopo la clamorosa vittoria contro il Benfica in rimonta, ha un solo pensiero in testa per un po’ di tempo. Il campionato appunto. Ma perché Flick andrebbe per il pokerissimo? Bene, il Barcellona nelle ultime cinque uscite contro il Valencia ha vinto quattro volte pareggiando una. Quindi, senza dubbio alcuno, nella serata di domenica arriverà la quinta affermazione contro una squadra che, pure quest’anno, lotta per la salvezza.

Come vedere Barcellona-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Valencia, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.20 su Goldbet e Lottomatica e a 1.20 su Snai.

Il pronostico

Almeno tre reti in un match che vede il Barcellona decisamente favorito. I catalani, oltre a prendersi i tre punti, potrebbero e dovrebbero riuscire a sbloccare il match già nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Valencia

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

VALENCIA (3-4-2-1): Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski; D Lopez, Guerra, Barrenechea, Rioja; Duro, Almeida.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1