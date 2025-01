Sinner vede tutto rosso: lo spoiler arriva dall’Australia

Sinner non ha dubbi: succederà molto presto.

Lo sci, il calcio, il tennis, le automobili. Chi ha cercato informazioni sulle passioni, vecchie e nuove, di Jannik Sinner, saprà senza ombra di dubbio che, oltre ad amare la racchetta in maniera incondizionata, il numero 1 del mondo non è immune al fascino dell’alta velocità e del brivido che quest’ultima comporta.

Nel poco tempo libero di cui dispone gli piace mettersi al volante, ma anche sintonizzarsi sui canali che trasmettono le gare di Formula 1. Le imprese dei piloti lo appassionano ed è per questo che guarda sempre il Gran Premio di turno, quando ovviamente ha l’occasione di farlo. E si ispira, oltretutto, ai campioni della Formula 1, come si evince dal fatto che collabora ormai da anni con Formula Medicine, un programma relativo alla gestione della tensione e dei momenti di difficoltà.

Non avrebbe mai e poi mai potuto esimersi, dunque, da quella che, senza ombra di dubbio, è la novità assoluta della stagione che inizierà da qui a breve. Ci riferiamo, per chi non lo avesse ancora capito, all’esordio del pilota inglese Lewis Hamilton in Ferrari. Guiderà la rossa per la prima volta nella sua carriera e le aspettative, manco a dirlo, sono alle stelle.

In un’intervista la profezia di Sinner: ne è certo

Si tratta, in effetti, di un cambio di bandiera epocale. Il campione più titolato della storia ha lasciato Mercedes dopo 11 stagioni e sono tutti impazienti di vederlo correre a bordo dei gioielli di Maranello.

Incluso il nostro Sinner, tifoso del Cavallino rampante, che ad Hamilton ha voluto dedicare, nelle scorse ore, un passaggio nell’ambito di un’intervista. Dopo aver sconfitto Alex de Minaur in 3 set, il numero 1 del mondo si è lasciato andare ad una battuta sul tema del giorno, ovvero, per l’appunto, l’arrivo di Hamilton in Ferrari.

“È diverso vederlo sulla Ferrari, bello ma un po’ strano. Anche per Charles (Leclerc, ndr), credo. Sono domande che dovreste fare a Lewis più che a me, ma sono convinto che per la Rossa sarà una grande stagione“. Già che c’era, quindi, tra una cosa e l’altra ha formulato anche la sua personalissima previsione. Per scoprire se abbia ragione o meno, e se ci siano i presupposti per una grande stagione, bisognerà però attendere il 16 marzo prossimo, giorno in cui si terrà la prima gara ufficiale con Hamilton vestito di rosso dalla testa ai piedi.