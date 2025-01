Lotteria, il metodo segreto che in pochi conoscono: provare per credere

Vincere la lotteria sarà anche difficile, ma non impossibile.

Non escludiamo che abbiate già sentito parlare di lui. Ipotizziamo, al contrario, che il nome Stefan Mandel vi sia familiare e che conosciate, almeno in parte, la sua storia. Una storia incredibile in tutto e per tutto, della quale si è a lungo parlato e della quale, ancora oggi, si continua a parlare, tanto è singolare ed unica nel suo genere.

Siamo negli anni ’90 e il Mandel che abbiamo nominato pocanzi, di origini romene, lavora come economista. Il suo nome, dicevamo, è legato ad un’impresa che definirla epica sarebbe estremamente riduttivo. L’uomo di cui vi stiamo parlando, pensate un po’, ha vinto la lotteria non una, non due, e nemmeno tre volte. Ha centrato il jackpot, udite udite, per ben 14 volte. Ma non perché la dea bendata si fosse affezionata a lui, badate bene, bensì perché è riuscito a mettere a punto un metodo che gli ha permesso di “battere” le probabilità.

Le prime sperimentazioni del suo sistema avvennero in Romania. Utilizzò i soldi vinti per trasferirsi, poi, in Australia, dove ottenne risultati eclatanti e dove riuscì a dimostrare che la sua non era un’idea folle, ma geniale. Un’idea che si basa su un principio matematico imprescindibile: la vittoria è garantita, pensò Mandel, se si acquista un numero di biglietti sufficiente a garantire la copertura di tutte le combinazioni possibili in una determinata lotteria.

Lotteria, conosci la strategia di Mandel? Ecco la sua incredibile storia

L’economista, conti alla mano, si rese conto che acquistare ogni singola combinazione possibile costasse circa un terzo del montepremi offerto dalle lotterie del tempo. E che quindi, seppur dispendiosa, la strategia permettesse di guadagnare comunque un mucchio di grana.

Il problema era più che altro logistico, considerando che acquistare milioni di combinazioni diverse non è esattamente un gioco da ragazzi. Quindi creò un algoritmo che gli permettesse di generare una tale mole di biglietti e attendeva, di volta in volta, che il jackpot si alzasse, prima di passare all’azione. Incredibilmente, il suo metodo si rivelò vincente, tanto da aver centrato, negli anni, come detto prima, ben 14 montepremi.

Mandel e il suo team hanno accumulato milioni e milioni di dollari. Il tutto in maniera regolare, come si evince dal fatto che l’FBI e la CIA non abbiano mai riscontrato alcuna irregolarità nel loro modus operandi, basato solo ed esclusivamente sulla scienza. Se solo applicarlo fosse un tantino più facile…