Gratta e vinci, pericolo scampato: la prudenza non è mai troppa

Gratta e vinci, l’avvertimento non è bastato: ha fatto di testa sua.

Un biglietto costa 20 dollari e c’è una probabilità su 8,75 che sia vincente e che assicuri all’investitore almeno un piccolo ritorno. Anche solo la cifra spesa per l’acquisto dello stesso. Un discorso ben diverso va fatto, invece, per i premi più consistenti: se il ritorno dei 20 dollari è più o meno probabile, beccare un bottino di valore superiore è decisamente meno scontato.

Ecco spiegato, quindi, perché abbia rapidamente fatto il giro d’Italia la notizia, fresca fresca, della grossa vincita realizzata a Caltanissetta. In zona San Luca, all’All in Caffè che si trova in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, qualcuno ha comprato, nei giorni scorsi, un Gratta e vinci appartenente ad una serie molto gettonata. Parliamo del Nuovo 100X, che mette in palio una serie di premi da capogiro ai quali numerosissimi giocatori fanno la corte sin da quando questa lotteria istantanea ha fatto il suo ingresso nell’universo dei giochi d’azzardo.

Il giocatore in questione, che ha preferito rimanere anonimo ma che per poco non si è autosabotato, ha comprato, per l’appunto, uno di questi grattini. Ha speso 20 dollari, ha incrociato le dita e ha scoperto, qualche istante dopo, che la fortuna gli aveva finalmente sorriso. Tra le mura dello stesso bar, oltretutto, come si intuisce dal gesto che ha poi fatto.

Gratta e vinci, ci è mancato poco: non fate come lui

Questo Gastone di Caltanissetta ha ben pensato, dopo aver scoperto di aver vinto mezzo milione di euro, di recarsi alla toilette e di lasciare al titolare del locale un biglietto.

Un biglietto di ringraziamento, sì, nel quale spiegava che la dea bendata aveva fatto tappa all’All in Caffè di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e che, in qualche modo, gli era riconoscente per quell’inaspettato colpo di fortuna. Un bel gesto di riconoscenza, insomma, che non è da tutti. I gestori del bar, Michele Mastrosimone e Giada Mugavero, lo hanno certamente apprezzato, proprio perché consapevoli del fatto che atti di gentilezza del genere siano, oramai, estremamente rari.

Ha rischiato grosso, oltretutto, il giocatore che ha vinto 500mila euro al Nuovo 100X. Qualcuno avrebbe potuto scoprirlo seduta stante e rivelare la sua identità a tutta Caltanissetta, ma nulla di tutto ciò è successo: non è stato prudente, ma la dea bendata, coerentemente con il suo piano, ha avuto cura di scortarlo fino all’uscita e di evitare che qualcuno lo prendesse in castagna.