Pronostico Lazio-Fiorentina: vendetta servita con lo stesso risultato

Lazio-Fiorentina è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Primo posto nel girone di Europa League. Squadra continuamente in crescita. La sensazione di aver messo alle spalle il momento negativo. Sì, gira tutto bene, al momento, dentro la Lazio di Baroni che non molla la presa in nessun modo e che, anzi, continua ad alzare il livello delle sue prestazioni.

Lo ha fatto vedere giovedì sera contro la Real Sociedad, distrutta nel primo tempo. Una gara totalmente in gestione quella dei biancocelesti che poi hanno sfruttato anche la superiorità numerica per non spendere chissà quali energie. Tenute appunto per la sfida di domenica sera ad una Fiorentina in fortissima crisi, che non vince da parecchio tempo e che anche contro il Torino, in vantaggio di un gol e di un uomo, si è fatta rimontare.

Si, la Viola di Palladino non ha giocato nel mezzo della settimana, ma ad un certo punto l’impegno della Lazio è stato quasi un allenamento. Troppo semplice per i ragazzi di Baroni non spendere chissà quali energie. E tutto questo, collegato ovviamente alle difficoltà della formazione toscana, ci portano a dire che i capitolini si prenderanno tre punti davvero importanti per la propria classifica. C’è da dire, inoltre, che il risultato finale potrebbe anche essere identico agli ultimi due. Vale a dire: la Fiorentina, nelle ultime due uscite, ha vinto per 2-1. E potrebbe perdere con questo risultato esatto che, ci sembra, oggettivamente il più probabile.

Come vedere Lazio-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Lazio-Fiorentina è in programma domenica alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Si prenderà i tre punti la Lazio, in un match da almeno tre reti complessive e da almeno una rete per squadra. Pochi dubbi su questo.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1