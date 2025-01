Pronostici Premier League 26 gennaio: rischia grosso il Manchester United

Premier League, reduci dagli impegni di Europa League Tottenham e Manchester United cercano di migliorare la propria classifica.

Sono quattro le gare in programma domenica e tra queste ci sono quelle che vedono protagoniste Tottenham e Manchester United, entrambe impegnate giovedì scorso in Europa League. I Red Devils hanno trovato conforto nella manifestazione continentale ma che fatica per battere i Rangers ad Old Trafford, capitolati solo in pieno recupero (2-1) grazie ad un gol di capitan Bruno Fernandes.

Un successo che ha permesso alla squadra di Ruben Amorim di “prenotare” la qualificazione diretta agli ottavi di finale ma che allo stesso tempo non consente al tecnico portoghese di tirare un sospiro di sollievo. In Premier League la situazione resta oltremodo critica, con il Manchester United reduce dall’ennesimo passo falso (sconfitta interna con il Brighton) e sempre più lontano dalla zona Europa. Amorim e i suoi uomini rischiano grosso anche nella trasferta contro il Fulham, che in classifica ha addirittura 7 punti in più dei Red Devils: da novembre i Cottagers di Marco Silva – che tra l’altra giocano un buon calcio e trovano con regolarità la via del gol – hanno incassato una sola sconfitta e non sarebbe una sorpresa se andassero a punti contro uno United in difficoltà. Più agevole, almeno sulla carta, l’impegno del Tottenham, reduce dal pirotecnico match con l’Hoffenheim, battuto 3-2 a domicilio. Falcidiati dalle assenze, gli Spurs tenteranno di invertire il trend negativo in campionato approfittando del momento negativo del Leicester, che sette giorni fa ha incassato la settima sconfitta consecutiva (seconda peggior difesa per le Foxes, penultime in classifica).

Le previsioni sulle altre partite

Procede tra alti e bassi la stagione dell’Aston Villa, che in settimana si è arreso 1-0 al Monaco in Champions League. Di nuovo un passo indietro per la squadra di Unai Emery, a pochi giorni dall’ottima prestazione dell’Emirates Stadium contro l’Arsenal (2-2).

Il tecnico basco cerca riscatto contro il West Ham in una gara di difficile lettura: gli Hammers hanno cambiato allenatore – in panchina c’è l’ex Chelsea Graham Potter – ma restano incostanti, come dimostra la sconfitta interna nel derby londinese con il Crystal Palace di sabato scorso. A proposito, le Eagles di Oliver Glasner in questo weekend saranno impegnate in un’altra stracittadina: l’allenatore austriaco sogna la terza vittoria di fila contro una squadra, il Brentford, in calo e poco efficace lontano dal proprio pubblico.

Premier League: possibili vincenti

Crystal Palace o pareggio (in Crystal Palace-Brentford)

Tottenham (in Tottenham-Leicester)

Fulham o pareggio (in Fulham-Manchester United)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Tottenham-Leicester

Aston Villa-West Ham

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Crystal Palace-Brentford

Fulham-Manchester United

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Aston Villa-West Ham è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

