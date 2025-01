Pronostici Serie B 26 gennaio: in arrivo l’ennesimo pareggio

Serie B, per il Pisa secondo in classifica c’è la Salernitana: i granata hanno appena messo fine ad un lungo digiuno di vittorie.

Dopo tre vittorie di fila ha rallentato il Pisa di Pippo Inzaghi, sette giorni fa fermato in Calabria da un coriaceo Catanzaro (0-0). Un solo punto per i toscani, sempre secondi in classifica ma scivolati a -5 dal Sassuolo capolista. Ha recuperato terreno nei loro confronti lo Spezia terzo, vittorioso nella vicina Carrara: i liguri, da cui i nerazzurri devono guardarsi le spalle in ottica promozione diretta, hanno 5 punti in meno. In questo fine settimana va in scena un altro duello a distanza, con il Pisa che ha la possibilità di consolidare ulteriormente la seconda piazza approfittando dello scontro diretto tra Spezia e Sassuolo.

La squadra di Inzaghi, che intanto sta continuando a rafforzarsi – nel giro di pochi giorni sono arrivati Meister, Solbakken e Sernicola – ospita la Salernitana, rivitalizzata dalla cura Breda. I granata sono tornati a vincere dopo un mese e mezzo (e cambi di allenatore vari) spuntandola all’ultimo secondo nella sfida con la Reggiana. Decisivo l’attaccante Cerri, arrivato nel mercato invernale, che ha messo a segno una doppietta (2-1). Un’importante iniezione di fiducia per una Salernitana che ora punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione: il Pisa è favorito malgrado le pesanti assenze di Tramoni e Caracciolo ma non sarà una passeggiata contro una squadra che sembra aver ritrovato motivazioni ed un minimo di entusiasmo dopo un periodo nerissimo.

Sta crescendo di partita in partita anche il Palermo: due vittorie consecutive per i rosanero, adesso chiamati a sbloccarsi pure in trasferta (l’ultimo successo fuori casa risale a settembre). Trend difficile da invertire ma la sensazione è che i siciliani, saliti al quinto posto, riescano a tornare da Reggio Emilia con un risultato positivo.

Le previsioni sulle altre partite

Nel 2025 solamente vittorie anche per la Cremonese di Giovanni Stroppa: i grigiorossi ne hanno vinte 2 di fila contro Frosinone e Cosenza e non perdono da inizio dicembre. Il problema è che i troppi passi falsi commessi in autunno per ora estromettono i lombardi dalla corsa alla promozione diretta (il Pisa secondo è a +11).

Il Modena resta un brutto cliente – appena una sconfitta negli ultimi tre mesi per gli emiliani – ma Bianchetti e compagni potrebbero cavalcare l’onda delle due vittorie consecutive per allungare la striscia vincente. Chiudiamo con la sfida tra Brescia e Catanzaro, due tra le squadre che hanno fatto registrare più pareggi (ben 14 i calabresi, 10 i lombardi). L’equilibrio dovrebbe regnare al “Rigamonti” in una gara in cui il numero di reti sarà verosimilmente inferiore a tre. Non è da escludere un ennesimo segno “x”.

Serie B: possibili vincenti

Palermo o pareggio (in Reggiana-Palermo)

Pisa (in Pisa-Salernitana)

Cremonese (in Cremonese-Modena)

Le partite da almeno due gol complessivi

Pisa-Salernitana

Cremonese-Modena

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Reggiana-Palermo

La partita da meno di tre gol complessivi

Brescia-Catanzaro

