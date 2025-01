Pronostico Udinese-Roma: da questo dato non si scappa

Udinese-Roma è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ventisette punti per la Roma; ventisei per l’Udinese. La classifica dice questo, vale a dire due squadre di metà classifica che si incontrano alla ricerca di punti. Non se la passano bene entrambe le formazioni. Si i giallorossi che i friulani in questo momento hanno dei grossi problemi.

Quello evidentemente più preoccupante coinvolge la squadra di Claudio Ranieri: la sua Roma non vince in trasferta da 9 mesi e anche contro l’Az, una formazione di metà classifica dell’Eredivisie, ha mostrato dei grossi limiti caratteriali che evidentemente nemmeno un tecnico esperto è riuscito a cancellare. Un dato, questo, che non si può sottovalutare in questo momento, un segnale di alcune cose che vanno male. E l’Udinese, in casa, è una squadra tosta, difficile da battere. Certo, nelle ultime uscite non è proprio andata benissimo, con due pareggi contro Atalanta e Torino e prima tre sconfitte. Ma in generale, davanti al pubblico amico, i bianconeri riescono comunque a esprimersi meglio di quanto fanno in trasferta.

Diciamo che i pensieri della Roma sono sì rivolti a questo match, ma la trasferta di giovedì scorso e il match di giovedì prossimo, decisivo contro l’Eintracht Francoforte per il passaggio del turno in Europa League, un po’ di cambiamenti li potrebbe portare nell’undici titolare. Ad esempio, Dybala, che sta giocando sempre, potrebbe anche riposare, ma senza conferenza stampa di Ranieri alla vigilia è difficile fare una previsione. La Roma, comunque, difficilmente uscirà da questa trasferta con i tre punti.

Come vedere Udinese-Roma in diretta tv e in streaming

Udinese-Roma è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo raccontato prima, con un dato decisamente difficile da capire per la Roma, crediamo che questo match possa finire in pareggio. Un punto pesantissimo soprattutto per l’Udinese. Per i giallorossi, invece, la stagione senza Europa potrebbe essere già finita e giovedì, i giallorossi, si giocano davvero tutto.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Tourè; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Paredes, Koné, Angeliño; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk

POSSIBILE RISULTATO: 1-1