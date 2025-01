Pronostico Lecce-Inter: il digiuno prosegue anche stavolta

Lecce-Inter è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Niente goleada mercoledì scorso a Praga ma l’Inter ha comunque fatto ritorno dalla Repubblica Ceca con tre punti in tasca e la consapevolezza che nella prossima settimana basterà evitare la sconfitta contro il Monaco nell’ultima giornata della fase campionato della Champions League per staccare il pass diretto per gli ottavi.

Nella capitale ceca la squadra di Simone Inzaghi l’ha spuntata 1-0 grazie ad un gol del suo capitano, Lautaro Martinez: si è trattato della vittoria numero 4 in un 2025 finora intensissimo, tra match ravvicinati ed infortuni eccellenti che impediscono all’allenatore piacentino di far rifiatare qualche titolarissimo.

La delusione per la beffarda sconfitta in finale di Supercoppa contro il Milan però non sembra aver avuto ripercussioni a livello psicologico: domenica scorsa l’Inter ha avuto la meglio senza grossi problemi nella sfida con l’Empoli, abbattuto 3-1 a San Siro, replicando immediatamente al Napoli dell’ex Antonio Conte, che un giorno prima si era aggiudicato lo scontro diretto con l’Atalanta. In classifica gli azzurri hanno tre punti in più ma i campioni d’Italia in carica devono ancora recuperare la partita con la Fiorentina (potenzialmente sarebbero dunque a quota 50 come i partenopei). Inzaghi tenterà di ridurre ulteriormente il gap nella trasferta di Lecce, contro una squadra reduce da una sconfitta pesante in una sfida delicata contro una diretta concorrente come il Cagliari. In Sardegna i salentini a fine primo tempo si erano addirittura portati in vantaggio ma nella ripresa sono andati incontro ad un vero e proprio crollo, finendo per perdere 4-1. Terzo ko per gli uomini di Marco Giampaolo nelle ultime cinque giornate. La terzultima, ora, ha solo un punto in meno.

Lecce-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Giampaolo ancora senza Banda, Rafia, Gaspar e Berisha. Dall’infermeria però arrivano anche buone notizie: nel match con l’Inter l’allenatore giallorosso potrà contare su Gallo, che ha smaltito l’infortunio muscolare. Difficile, tuttavia, che il prodotto del settore giovanile del Palermo riesca a partire titolare. In attacco spazio all’ormai rodato tridente formato da Tete Morente, Krstovic e Pierotti.

Per quanto riguarda l’Inter, Calhanoglu sta meglio e la data del rientro è sempre più vicina ma a Lecce tocca di nuovo ad Asllani: l’ex Empoli farà tirare il fiato a Zielinski. Ballottaggio Barella-Frattesi, mentre davanti Inzaghi dovrebbe chiedere gli straordinari a Lautaro Martinez e Thuram, in campo dal 1′ anche a Praga.

Come vedere Lecce-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Inter è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’ultima vittoria del Lecce contro l’Inter è datata 2012 e negli utimi 4 precedenti i salentini, oltre ad incassare 4 sconfitte, non sono neppure riusciti a fare gol. In un calendario sempre più fitto i nerazzurri cercheranno di portare a casa un’altra vittoria con il minimo sforzo: non sarebbe una sorpresa se riuscissero nuovamente a tenere la porta inviolata contro i salentini.

Le probabili formazioni di Lecce-Inter

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-2