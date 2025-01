I pronostici di domenica 26 gennaio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 26 gennaio: in campo Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1.

La domenica di Serie A inizia alle 12:30 con il Milan che per riavvicinare la zona Champions League non può fallire contro il Parma. Alle 15:00 il mal di trasferta della Roma sarà messo a dura prova dall’Udinese in una partita che potrebbe regalare almeno un gol per squadra. Alle 18:00 l’Inter non dovrebbe avere problemi sul campo del Lecce, chiude la partita più attesa tra Lazio e Fiorentina.

I biancocelesti hanno reagito alla sconfitta subita nel derby con la Roma e partono favoriti contro i viola in crisi nera e raggiunti nell’ultimo turno dal Torino che era rimasto in dieci uomini contro undici.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Tottenham-Leicester e Fulham-Manchester United di Premier League, Nizza-Marsiglia di Ligue 1, Barcellona-Valencia di Liga, e Hoffenheim-Eintracht Francoforte di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Lazio-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Leganes, Liga, ore 18:30)

(in Athletic Bilbao-Leganes, ore 18:30) Aston Villa (in Aston Villa-West Ham, Premier League , ore 17:30)

(in Aston Villa-West Ham, , ore 17:30) Inter (in Lecce-Inter, Serie A, ore 18:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Tottenham-Leicester, Premier League , ore 15:00

, ore 15:00 Nizza-Marsiglia , Ligue 1 , ore 20:45

, , ore 20:45 Barcellona-Valencia, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hoffenheim-Eintracht Francoforte , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Fulham-Manchester United , Premier League, ore 20:00

, Premier League, ore 20:00 Udinese-Roma, Serie A, ore 15:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.32 GOLDBET ; 11.13 SNAI; 11.32 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Brescia-Catanzaro, Serie B, ore 15:00