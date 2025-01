Pronostico Milan-Parma: negli ultimi venti precedenti è successo una volta sola

Milan-Parma è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In settimana Sergio Conceiçao ha ottenuto la sua quarta vittoria da quando ha preso il posto di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Grazie ad una rete di Leao i rossoneri hanno superato l’ostacolo Girona (1-0), raccogliendo altre tre punti nella fase campionato della Champions League e “prenotando”, di fatto, la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Mercoledì prossimo, infatti, basterà battere la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro per essere certi di chiudere tra le prime otto.

Theo Hernandez e compagni però nonostante il successo, preziosissimo per la classifica, non hanno convinto appieno e la squadra non dà ancora l’impressione di aver interiorizzato i dettami tattici del nuovo allenatore.

Serviva un atteggiamento diverso soprattutto dopo la brutta prova offerta sabato scorso in campionato contro la Juventus, che si è vendicata della sconfitta rimediata qualche giorno prima in Supercoppa Italiana imponendosi con un netto 2-0 il Diavolo e lasciandolo all’ottavo posto in classifica. Se il Milan vuole rientrare in corsa per il quarto posto, al momento distante 8 punti (i rossoneri hanno una partita da recuperare) bisognerà cambiare marcia sin dalle prossime partite. In questo turno a San Siro è di scena il Parma di Fabio Pecchia, che all’andata in pieno agosto fu capace di fare lo sgambetto ai meneghini, piegati 2-1 al “Tardini”. All’epoca gli emiliani sembravano destinati ad un campionato tranquillo ed invece per conquistare la salvezza ci sarà da sudare: da dicembre in poi i ducali hanno battuto soltanto il fanalino di coda Monza ed hanno a malapena un punto di vantaggio sulla zona rossa. Una settimana fa il Parma si è diviso la posta in palio nello scontro diretto con il Venezia, pareggiando 1-1 in Laguna.

Milan-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

Conceiçao, con un altro match di Champions League alle porte, cercherà di dosare le energie. Il tecnico ritrova Pulisic, che ha ormai smaltito l’infortunio: lo statunitense andrà a completare il tridente insieme a Morata e Leao. Calabria e Jimenez si contendono una maglia sull’out sinistro di difesa, a centrocampo invece cerca spazio Musah, che tallona sia Bennacer che Fofana. Out Thiaw, Loftus-Cheek ed Emerson Royal, infortunati.

Dall’altro lato Pecchia schiererà Man dal 1′ – l’esterno rumeno è finito nel mirino della Fiorentina – e in attacco riproporrà Bonny, favorito su Cancellieri. Dietro conferma per l’ex genoano Vogliacco.

Come vedere Milan-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Parma, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Il pronostico

Il Milan ha perso soltanto uno degli ultimi venti incontri casalinghi contro il Parma in massima serie e l’ultima affermazione dei ducali a San Siro risale al 2014. Nonostante gli alti e bassi dei rossoneri anche stavolta gli emiliani dovrebbero tornare a mani vuote dalla trasferta milanese ma almeno un gol dovrebbero riuscire a segnarlo. Parliamo, del resto, della squadra che insieme al Como ha realizzato più reti tra quelle che popolano la parte destra della classifica.

Le probabili formazioni di Milan-Parma

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Mandela Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.

Il Parma riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1