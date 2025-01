Pronostico Atletico Madrid-Villarreal: il gol è servito

Atletico Madrid-Villarreal è una partita della ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La clamorosa vittoria in rimonta, con un uomo in meno per buona parte del match, contro una squadra come il Bayer Leverkusen, ha fatto ulteriormente capire una cosa in casa Atletico Madrid, se mai ce ne fosse bisogno, ovviamente: la truppa di Simeone è una seria candidata alla vittoria finale della Liga, intanto, e la classifica parla chiaro, e può dare davvero del filo da torcere a tutti in Champions League. Gli uomini sono importanti e l’allenatore è uno che sa come gestire certi momenti.

A due dal Real, dopo la rovinosa sconfitta contro il Leganes – e rigore sbagliato all’ultimo secondo – l’obiettivo dei Colchoneros, contro un Villarreal comunque in forma, è quello di mettere pressione ai cugini cittadini che giocano la sera. E l’obiettivo è ampiamente alla portata nonostante i gialli ospiti, nel match contro il Maiorca di lunedì scorso, abbiano dimostrato davvero di essere nel momento migliore: un quattro a zero senza storia con quattro gol nella prima mezz’ora, praticamente. E poi gestione, ovvio, senza spendere più di tanto né sotto l’aspetto fisico né sotto quello mentale.

Ma nonostante questo, il ruolino dell’Atletico, in casa, non può oggettivamente passare inosservato. Sette vittorie di fila nelle ultime sette uscite, e fino al momento una sola sconfitta, quella contro il Lille in Champions League. Insomma, è ampiamente preventivabile un’affermazione dei padroni di casa. E anche la quota, come potete vedere sotto, è davvero succulenta.

Come vedere Atletico Madrid-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Villarreal, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:!5. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Vincerà l’Atletico, e potrebbe anche subire un gol. Sì, davanti il Villarreal sta giocando bene, con meccanismi collaudati che permettono di arrivare alla conclusione quasi facilmente. Quindi match da gol, e almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Villarreal

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Le Normand; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Femenia, Foyth, Costa, S Cardona; Pino, Gueye, Parejo, Baena; Perez, Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1