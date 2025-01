I pronostici di sabato 25 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 25 gennaio: in campo la Serie A con il big match Napoli-Juventus, poi Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La terza giornata di ritorno di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite in programma, tra cui il big match tra Napoli e Juventus. Potrebbe essere proprio il Napoli dell’ex Conte ad infliggere alla Juventus la prima sconfitta in campionato. Gli azzurri in questo momento sembrano stare meglio rispetto ai bianconeri, che al “Maradona” potrebbero scontare anche le fatiche europee. Leggera preferenza per i partenopei: il Napoli, del resto, si è aggiudicato 6 delle ultime 10 sfide contro la Juventus in Serie A ed è la squadra che l’ha fatto di più da inizio 2020 ad oggi.

Ad aprire i battenti del sabato di Serie A sarà però la sfida tra Como e Atalanta. La squadra di Fabregas è stata l’unica insieme al Napoli capace di vincere a Bergamo e proverà lo sgambetto anche in questo girone di ritorno. Una nuova vittoria appare difficile da pronosticare ma i gol non dovrebbero mancare, del resto il Como finora ha mantenuto la porta inviolata in campionato in una sola occasione.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Southampton-Newcastle di Premier League, Real Valladolid-Real Madrid di Liga, Manchester City-Chelsea e Bournemouth-Nottingham Forest di Premier League, Friburgo-Bayern Monaco di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+MULTIGOL 1-4 in Napoli-Juventus, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Arsenal (in Wolverhampton-Arsenal, Premier League, ore 16:00)

(in Wolverhampton-Arsenal, ore 16:00) Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Werder Brema, Bundesliga , ore 15:30)

(in Borussia Dortmund-Werder Brema, , ore 15:30) PSG (in PSG-Reims, Ligue 1, ore 21:05)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Southampton-Newcastle , Premier League , ore 16:00

, ore 16:00 Como-Atalanta , Serie A , ore 15:00

, , ore 15:00 Real Valladolid-Real Madrid, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Nottingham Forest , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Manchester City-Chelsea , Premier League , ore 18:30

, , ore 18:30 Friburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.08 GOLDBET ; 12.89 SNAI; 13.08 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Brighton-Everton, Premier League, ore 16:00