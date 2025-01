Pronostico Valladolid-Real Madrid: il controsorpasso è cosa fatta

Valladolid-Real Madrid è una partita della ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Controsorpasso servito in una notte. Sì, perché se prima vi abbiamo spiegato che l’Atletico Madrid, vincendo contro il Villarreal, almeno per un paio d’ore sarà in testa alla classifica del campionato spagnolo, c’è da dire che il Real, nella serata di sabato, si riprenderà quasi serenamente – anche se mancherà Vinicius, squalificato – il primo posto nella graduatoria della Liga.

Cinque vittorie per il Madrid nelle ultime cinque uscite contro il Valladolid, e in tutte le occasioni la squadra di Carlo Ancelotti non ha subito gol. Potrebbe cambiare qualcosa nella serata di sabato? Beh, a livello difensivo i Blancos non è che quest’anno si stiano comportando così bene, però c’è da dire che i padroni di casa sono ultimi in classifica con il peggior attacco del campionato: 14 i gol segnati in 20 partite, e in questo modo, ovviamente, non c’è nessuna possibilità di salvarsi. Ah, il Valladolid ha anche la peggiore difesa. Quindi i presupposti per tentare il colpaccio grosso contro la capolista, almeno al momento in cui andiamo online, non ci sono proprio.

Vinicius non sarà l’unica assenza per Ancelotti: oltre al centravanti brasiliano, autore di una doppietta nella serata di Champions League, mancheranno anche Camavinga, Militato e Carvajal, gente che ne avrà per un po’ di tempo. Le alternative, ovviamente, non mancano. E questo lascia tranquillo il tecnico italiano che ovviamente si aspetta una vittoria abbastanza semplice.

Come vedere Valladolid-Real Madrid in diretta tv e streaming

Il pronostico

Affermazione esterna senza subire gol. Per quanto vi abbiamo raccontato prima non può proprio andare in maniera diversa.

Le probabili formazioni di Valladolid-Real Madrid

VALLADOLID (4-3-3): Hein; Perez, Ozkacar, J Sanchez, Rosa; Perez, Ndiaye, Martin; Tuhami, Andre, Amallah.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Brahim.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3