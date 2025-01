Pronostico Empoli-Bologna: non c’è due senza tre

Empoli-Bologna è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Empoli e Bologna vivono stati d’animo, e fisici, all’opposto. I toscani, cinque sconfitte nelle ultime sei uscite – e un pareggio – stanno male. Evidentemente. E avrebbero bisogno di punti per risollevarsi. D’Aversa ancora non rischia, visto che prima di questo momento aveva fatto benissimo, ma è evidente che un’altra sconfitta comprometterebbe il suo rapporto con il club.

E peggio non poteva andare, in questo momento. A Empoli arriva un Bologna che nel corso della settimana ha conquistato la prima storica vittoria in Champions League – inutile ai fini della qualificazione, emiliani fuori – ma che ha dato una botta di entusiasmo incredibile, sottolineata anche da Italiano alla fine del match: “Per noi è stato come vincere una semifinale”. Ma, oltre questo, in generale gli emiliani stanno discretamente bene. Hanno pareggiato a Milano, per esempio, contro l’Inter, e vengono da due vittorie di fila. Quindi per questo non c’è il due senza tre.

L’infortunio di Orsolini potrebbe essere un problema, ma il Bologna ha diversi giocatori di qualità lì davanti che potrebbero cambiare le sorti del match. Soprattutto hanno trovato in quel Castro un terminale offensivo fortissimo, giovanissimo, che è già entrato grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol nel mirino delle big. E anche sabato sera potrebbe fare la differenza.

Come vedere Empoli-Bologna in diretta tv e in streaming

Empoli-Bologna è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Sta troppo bene in questo momento il Bologna. Sta troppo male l’Empoli. Partita indirizzata verso gli emiliani che si prenderanno tre punti pesantissimi.

Le probabili formazioni di Empoli-Bologna

EMPOLI (4-4-1-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Fazzini; Colombo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Iling-Junior, Dominguez; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2