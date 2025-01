Pronostico Borussia Mönchengladbach-Bochum: l’ex di turno promette battaglia

Borussia Mönchengladbach-Bochum è una partita della diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non è iniziato bene il 2025 del Borussia Monchengladbach, ancora a secco di punti da quando si è ripreso a giocare in Bundesliga dopo la pausa natalizia. Complice un calendario proibitivo, gli uomini di Gerardo Seoane hanno incassato solo sconfitte nelle tre partite disputate finora nel mese di gennaio: 0-1 con il Bayern Monaco al Borussia Park e due pesanti k.o. in trasferta contro Wolfsburg (5-1) e Bayer Leverkusen (3-1).

Ne ha risentito anche la classifica, con i Fohlen che dopo aver sfiorato la zona Europa prima della sosta adesso sono scivolati all’undicesimo posto, a -3 dal Wolfsburg settimo. Il distacco però rimane minimo, dunque non tutto è perduto: sarà importante sfruttare il fattore campo, dal momento che il Borussia Monchengladbach è ottavo per rendimento interno e davanti al proprio pubblico, se escludiamo la sconfitta con il Bayern Monaco, non perde da settembre.

I Fohlen cercheranno perciò di invertire il trend nella sfida con il Bochum penultimo in classifica: il club della Vestfalia, tuttavia, sembra aver cambiato pelle rispetto a qualche mese fa, anche grazie al nuovo allenatore Dieter Hecking, che tra l’altro in passato ha guidato il ‘Gladbach per due anni e mezzo (dal 2016 al 2019). I biancazzurri davano l’impressione di essere spacciati ed invece ora si ritrovano a due sole lunghezze dal terzultimo posto, che varrebbe il playout. Sabato scorso hanno pareggiato 3-3 con il Lipsia, nel turno precedente invece si erano imposti di misura su una diretta concorrente come il St. Pauli (1-0), centrando la terza vittoria nelle ultime cinque giornate.

Come vedere Borussia Mönchengladbach-Bochum in diretta tv e streaming

Borussia Mönchengladbach-Bochum è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Borussia Monchengladbach dovrebbe tornare a fare punti dopo tre sconfitte di fila ma il redivivo Bochum non gli stenderà il tappeto rosso: entrambe troveranno verosimilmente la via del gol.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Bochum

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Weigl, Reitz; Pléa, Stöger, Hack; Kleindienst.

BOCHUM (3-4-1-2): Drewes; Oermann, Ordets, Bernardo; Passlack, Losilla, Sissoko, Wittek; De Wit; Broschinski, Boadu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2