Pronostico Napoli-Juventus: dal 2020 c’è riuscito ben sei volte

Napoli-Juventus è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una vittoria dal retrogusto tricolore quella ottenuta una settimana fa dal Napoli a Bergamo contro l’Atalanta, con gli azzurri accolti da una folla festante una volta atterrati a Capodichino. Antonio Conte ha vinto il “duello” con il collega Gian Piero Gasperini, vendicando la batosta di ottobre ed estromettendo, per adesso, la Dea dalla lotta scudetto.

La classifica, infatti, vede i partenopei al primo posto a quota 50 punti, tre in più dell’Inter campione in carica (i nerazzurri devono però recuperare la partita con la Fiorentina). I bergamaschi, invece, sono scivolati a -7. Al Gewiss Stadium il Napoli non è riuscito a far registrare il quarto clean sheet di fila (2-3) ma poco importa: difficile tenere la porta inviolata contro una squadra prolifica come l’Atalanta, che ha ribattuto colpo su colpo fino al colpo di testa vincente di Lukaku, capace di mandare in estasi i tifosi azzurri a dieci minuti dalla fine di un match intensissimo, con ritmi quasi da Premier League. Per Conte è stata la sesta vittoria consecutiva e le quotazioni del suo Napoli, che a differenza delle dirette concorrenti può concedersi il lusso di pensare solo al campionato, salgono di giornata in giornata nonostante la partenza di uno dei migliori giocatori, Kvaratskhelia, passato al PSG (il Napoli non ha ancora trovato il sostituto). Un altro bell’esame sarà quello con la Juventus, squadra storicamente poco amata alle falde del Vesuvio e che rappresenta un capitolo importante nella carriera del Conte giocatore-allenatore.

Juventus ancora imbattuta

I bianconeri in campionato hanno ripreso ossigeno battendo 2-0 il Milan grazie a Weah e Mbangula, successo che ha permesso a Thiago Motta di scrollarsi un po’ di pressione di dosso e di tornare a vincere dopo quasi un mese.

La Juventus si è così riavvicinata al quarto posto (la Lazio è a +2) conservando l’imbattibilità ma ha destato di nuovo preoccupazione la deludente prestazione di Bruges in Champions League, match in cui Locatelli e compagni non sono andati al di là di un pareggio (0-0), l’ennesimo in questa stagione. Gli spareggi sono in cassaforte ma in Belgio la Vecchia Signora ha sprecato una ghiotta occasione per rientrare tra le prime otto.

Napoli-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Difficile che Conte faccia delle modifiche alla formazione che ha battuto l’Atalanta: al centro della difesa Juan Jesus e Rrahmani – Buongiorno è ancora indisponibile – mentre ai loro lati agiranno Di Lorenzo e Olivera (quest’ultimo favorito su Spinazzola). Davanti confermato il tridente formato da Politano, Lukaku e Neres.

Nella Juventus gli unici indisponibili sono Milik, Cabal e Bremer. Motta potrebbe gettare subito nella mischia il nuovo arrivato Kolo Muani, preferendolo Vlahovic. L’ex PSG ricoprirebbe il ruolo di prima punta nel tridente formato anche dal rientrante Conceiçao e dal gioiellino Yildiz.

Come vedere Napoli-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Il pronostico

Sarà il Napoli dell’ex Conte ad infliggere alla Juventus la prima sconfitta in campionato? Di sicuro gli azzurri in questo momento sembrano stare meglio rispetto ai bianconeri, che al “Maradona” potrebbero scontare anche le fatiche europee. Leggera preferenza per i partenopei, dunque: il Napoli, del resto, si è aggiudicato 6 delle ultime 10 sfide contro la Juventus in Serie A ed è la squadra che l’ha fatto di più da inizio 2020 ad oggi.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Kolo Muani, Yildiz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1