Pronostico Torino-Cagliari: c’è un trend destinato a proseguire

Torino-Cagliari è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quello conquistato dal Torino nella sfida di Firenze, domenica scorsa, è un punto che pesa. L’espulsione di Ali Dembele a metà primo tempo, infatti, aveva lasciato i granata in 10 uomini e dopo pochi minuti era arrivato puntuale il vantaggio della Viola con Kean. Nella ripresa però la squadra di Paolo Vanoli non si è disunita ed è riuscita, contro ogni previsione, a trovare il gol del pareggio (1-1) approfittando di un’erroraccio dei gigliati.

Una prova di grande personalità da parte del Torino, che tra l’altro si era recato nel capoluogo toscano con un elevato numero di assenze. La vittoria, tuttavia, continua a mancare come il pane: al “Franchi” Ricci e compagni hanno fatto registrare il quarto pareggio consecutivo e l’ultimo successo risale allo scorso dicembre contro l’Empoli, l’unico negli ultimi due mesi e mezzo.

Vanoli ha bisogno di tornare a vincere per allontanarsi da una zona rossa che è ancora troppo vicina. Il Toro è undicesimo ma nella parte destra la classifica è cortissima, con il Verona terzultima che ha soltanto 4 punti in meno dei granata.

Assume i contorni di uno scontro diretto, dunque, l’anticipo della 22esima giornata con il Cagliari, rinfrancato dalla vittoria in rimonta nello scontro salvezza con il Lecce, annichilito 4-1 all’Unipol Domus. Per la squadra di Davide Nicola è il secondo successo nelle ultime tre giornate, dopo l’affermazione contro il Monza ed il pareggio con il Milan a San Siro. La posizione di classifica non consente pause ma di sicuro rispetto a qualche settimana fa i sardi hanno meno pressione sulle spalle e più consapevolezza nei propri mezzi.

Torino-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Vanoli confermerà la difesa a quattro, vista anche a Firenze, ma è alle prese con i dubbi che riguardano Sosa e Ilic, entrambi non al meglio in vista del match con il Cagliari. In compenso, però, tornano a disposizione Linetty e Walukiewicz: entrambi partiranno dalla panchina. Assenti, oltre allo squalificato Dembele, Zapata, Schuurs, Ciammaglichella e Ilkhan.

Nel Cagliari sono out i soli Luvumbo e Ciocci. Sulla trequarti Nicola sceglierà Gaetano, favoritissimo su Viola. A destra intoccabile Zortea, tra i principali protagonisti anche nella sfida con il Lecce.

Come vedere Torino-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Cagliari, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Quattro degli ultimi cinque precedenti sono terminati con il segno “gol”: fa eccezione solo lo 0-0 dell’agosto 2023. Ad ottobre finì a sorpresa 3-2 per il Cagliari ed anche questo match si preannuncia di difficile lettura: non bisogna però sottovalutare il momento positivo dei rossoblù, che secondo noi riusciranno quantomeno ad evitare la sconfitta in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Torino-Cagliari

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Masina; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli.

Torino-Cagliari: chi vince? Torino

Pareggio

Cagliari View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1