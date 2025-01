I pronostici di venerdì 24 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 24 gennaio: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

La prima partita della ventiduesima giornata di Serie A mette di fronte due squadre al momento fuori dalla zona retrocessione, Torino e Cagliari. La squadra di Vanoli ha ancora un cuscinetto sulla terzultima posizione grazie soprattutto all’ottimo avvio di campionato, i risultati a seguire sono stati molto deludenti ma nelle ultime partite il Toro ha mostrato grande carattere pareggiando per tre volte in rimonta, l’ultima addirittura in dieci contro undici a Firenze. Il Cagliari appare al momento più in salute e non solo per i sette punti conquistati nelle ultime tre partite.

In Bundesliga il Wolfsburg ha iniziato bene il 2025 e parte favorito col Kiel disastroso in trasferta: ci sono i presupposti anche per una partita da over. I gol non dovrebbero mancare in Spezia-Sassuolo di Serie B, con gli ospiti favoriti grazie al migliore attacco del torneo che può contare su due giocatori fuori categoria come Laurienté e Berardi.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol”: Magdeburg-Braunschweig di Zweite Liga, Volendam-Maastricht di Eerste Divisie, Heracles-Utrecht di Eredivisie e Las Palmas-Osasuna di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X o GOL in Torino-Cagliari, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Wolfsburg (in Wolfsburg-Kiel, Bundesliga, ore 20:30)

(in Wolfsburg-Kiel, ore 20:30) Sheffield United (in Sheffield United-Hull City, Championship, ore 20:45)

(in Sheffield United-Hull City, ore 20:45) Sassuolo o pareggio (in Spezia-Sassuolo, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Magdeburg-Braunschweig, Zweite Liga , ore 18:30

, ore 18:30 Volendam-Maastricht , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Wolfsburg-Kiel, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Heracles-Utrecht , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Spezia-Sassuolo , Serie B , ore 20:30

, , ore 20:30 Las Palmas-Osasuna, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.49 GOLDBET ; 16.58 SNAI; 16.49 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Auxerre-St. Etienne, Ligue 1, ore 21:00