Pronostici Bundesliga 25 gennaio: valanga di gol come all’andata

Bundesliga, in campo le due principali pretendenti al titolo: trasferte insidiose per Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, entrambi reduci da impegni europei.

In Bundesliga stiamo assistendo ad un avvicente duello tra i campioni in carica del Bayer Leverkusen e quelli che vorrebbero riaccomodarsi subito sul trono dopo aver dominato per oltre un decennio, vale a dire il Bayern Monaco. Al momento davanti ci sono i bavaresi, che vantano miglior attacco e miglior difesa, ma la lunga serie di vittoria consecutive degli uomini di Xabi Alonso ha permesso alle Aspirine di restare alle calcagna di Muller e compagni, sempre a +4 sui principali inseguitori dopo diciotto giornate di campionato.

Il Bayer Leverkusen non demorde e dallo scorso 23 novembre le ha vinte praticamente tutte: l’ultimo successo è arrivato sabato alla BayArena contro il Borussia Monchengladbach, abbattuto 3-1. In settimana, tuttavia, i rossoneri sono incappati nella prima sconfitta dopo quasi tre mesi, arrendendosi all’Atletico Madrid nel turno numero sette della fase a girone unico della nuova Champions League. Il k.o. rimediato nella capitale spagnola avrà delle ripercussioni anche nella complicata sfida di campionato con il Lipsia? Non è dato saperlo ma, nonostante il momento non particolarmente positivo dei Roten Bullen – solo un punto nelle ultime due giornate, coi biancorossi che non sono andati al di là di un pareggio con il fanalino di coda Bochum – gli uomini di Marco Rose restano gli unici ad aver battuto il Leverkusen in patria (a fine agosto finì 2-3). Leggera preferenza per gli ospiti ma chi volesse andare sul sicuro può puntare sui gol, che non dovrebbero mancare.

Le previsioni sulle altre partite

Reduce dall’impegno continentale anche il Bayern Monaco capolista, che nelle prime tre giornate giocate nel 2025 ha sempre vinto (Borussia Monchengladbach, Hoffenheim e Wolfsburg).

Per i bavaresi, malgrado le fatiche di coppa, è in arrivo un’altra vittoria contro un Friburgo in difficoltà, che ha perso tre volte nelle ultime quattro giornate, subendo 8 reti complessive nelle trasferte di Francoforte e Stoccarda. Situazione critica invece in casa Borussia Dortmund, sconfitto anche dal Bologna in Champions League: i gialloneri in coppa hanno incassato il quarto k.o. di fila ed il club ha deciso di dare il benservito a Nuri Sahin (Niko Kovac il suo sostituto?). L’esonero ad ogni modo potrebbe sortire gli effetti sperati ed al Signal Iduna Park il Borussia tornerà verosimilmente a vincere contro il Werder Brema. Gara da almeno un gol per parte quella tra Mainz e Stoccarda: lieve flessione per i padroni di casa, tornati sulla terra dopo il filotto di vittorie, e gli Svevi possono approfittarne. Chiudiamo con lo scontro salvezza tra Augsburg ed Heidenheim: i bavaresi sembrano più in palla grazie ai successi consecutivi in trasferta contro Union Berlino e Werder Brema.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Werder Brema)

Bayern Monaco (in Friburgo-Bayern Monaco)

Augsburg o pareggio (in Augsburg-Heidenheim)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Dortmund-Werder Brema

Friburgo-Bayern Monaco

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Mainz-Stoccarda

Lipsia-Bayer Leverkusen

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Gol” in Lipsia-Bayer Leverkusen è quotato invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

