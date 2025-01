Torna al fianco di Hamilton: tifosi Ferrari in festa

Torna al fianco di Hamilton: per la sua avventura in Ferrari il pilota inglese si porta una figura per lui determinante. Le voci diventano realtà

Le prime immagini di Hamilton in rosso, e anche con il casco giallo, hanno fatto scoppiare i social. E, sono di ieri, anche i primi video dei primi giri del campione inglese con la Ferrari. Insomma, il sogno è diventato realtà.

Le aspettative sono altissime. L’hype creato attorno a questo approdo è qualcosa di clamoroso. E dentro il team di Maranello non si vuole lasciare nulla al caso. Tant’ che quelle che erano solamente delle voci, adesso sono diventate qualcosa in più. Una trattativa iniziata – che non coinvolge, comunque, in primo piano la Ferrari – che vede protagonista Hamilton. Il pilota vuole vincere l’ottavo titolo mondiale della sua carriera che lo farebbe diventare una vera e propria leggenda vivente di questo sport e vorrebbe con sé una persona che in questi anni lo ha seguito con molta attenzione e molto da vicino. Sarebbe l’accoppiata perfetta per alimentare quello che davvero è un sogno.

Torna al fianco di Hamilton: Cullen in Ferrari

Il profilo è quello di Angela Cullen, neozelandese, fisioterapista di Hamilton che ha vissuto insieme all’inglese gli ultimi anni di carriera dentro la Mercedes. A spiegare quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane è stato il Daily Mail, uno dei più informati tabloid inglesi, che ha messo nero su bianco la questione.

“Il Mail Sport può rivelare che la fisioterapista neozelandese alloggia a Fiorano, lungo la strada che porta ai cancelli della Scuderia“. In poche parole anche la Cullen in questo momento sarebbe in Italia, pronta a stare di nuovo vicina al pilota inglese. La stessa, ha accompagnato Hamilton in quattro dei suoi sei successi dentro la Mercedes. Quindi è una donna di fiducia, una che potrebbe portare tranquillità a Lewis nel corso di questa sua esperienza dentro la Ferrari che è appena iniziata. Vedremo se arriveranno delle conferme ufficiali sulla questione. Sarebbe sicuramente importante, per Hamilton, avere al suo fianco una persone di assoluta fiducia, che conosce, e che lo potrebbe anche aiutare nell’inserimento adesso e nel corso della stagione nei prossimi mesi.