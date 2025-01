Kalinskaya e Sabalenka, lo scambio è piccante: “Non so se è fidanzata”

Kalinskaya-Sabalenka, il siparietto lascia a bocca aperta i tifosi.

Tra bionde e brune, europee e non europee, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Perché tutto si può dire, in effetti, tranne che il circuito maggiore non pulluli di splendide tenniste da ammirare in tutto e per tutto. Alcune sono più famose di altre, ma non v’è alcun dubbio sul fatto che talento e bellezza, alle volte, camminino di pari passo.

Come nel caso di Aryna Sabalenka, per esempio, che oltre ad essere la numero 1 della classifica mondiale femminile è anche un’atleta dal fascino indiscutibile. Statuaria e solare, sorridente e super glamour, è una di quelle campionesse che risultano essere estremamente sexy anche solo indossando un semplicissimo completo sportivo. Che sia in tiro o meno, la tigre bielorussa, che ha vinto le ultime due edizioni degli Australian Open, è sempre e comunque al top.

Non è da meno, tuttavia, Anna Kalinskaya, balzata agli onori della cronaca sia per le sue imprese sportive che per la relazione con il numero 1 del mondo, Jannik Sinner. Relazione della quale, per la verità, non abbiamo più contezza, essendoci qualche dubbio sul fatto che i due ragazzi stiano ancora, effettivamente, insieme. Ma non è questo il punto, quanto piuttosto le “scintille” tra lei e la Sabalenka.

Scintille tra Anna e Aryna: difficile dirlo

A metterle l’una di fronte all’altra non è stato il destino, per mezzo del sorteggio. La bella Anna si è ritirata dallo Slam australiano poco prima di esordire, per cui non si tratta di una sfida sportiva.

La sfida tra la russa e la bielorussa riguarda, semmai, l’aspetto esteriore. A parlarne, nel loro podcast dal titolo “La telefonata”, sono stati Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, che si sono lasciati andare ad una dissertazione un po’ “piccante” sul fascino di queste due, bellissime, tenniste del circuito maggiore. “Tu la Sabalenka la trovi sexy?”, ha chiesto Adriano a Paolo, che stando al gioco ha risposto che “ci sono dei momenti in cui non mi dispiace“,

Panatta non si è limitato a questo, però, Subito dopo ha aggiunto, infatti, un’altra frase: “Molto carina è la fidanzata di Sinner (Kalinskaya, ndr), dai. Si può dire o i social si scatenano?”. “Non so se è ancora fidanzata”, ha ribattuto, per tutta risposta, Bertolucci, alludendo appunto alle voci relative ad una presunta crisi tra i due piccioncini. Questa sfida all’italiana, ad ogni modo, sembrerebbe averla vinta Anna.