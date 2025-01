Pronostico Spezia-Sassuolo: vince il miglior attacco

Spezia-Sassuolo è una partita della ventitreesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ne ha mandato diversi di segnali il Sassuolo in questo campionato: l’ultimo proprio domenica scorsa contro il SudTirol. Due volte in svantaggio, la squadra di Fabio Grosso è riuscita a vincere segnando nel secondo tempo quattro reti. Sì, perché è proprio lì davanti che gli emiliani hanno gli uomini in grado di fare la differenza.

L’anticipo del venerdì di Serie A mette di fronte la prima della classe, gli ospiti appunto, contro la terza, lo Spezia. Ha perso un po’ di terreno dal Pisa la formazione ligure, ma nell’ultima trasferta contro la Carrarese ha dimostrato di essere una squadra in ripresa. Si affrontano la miglior difesa del campionato, quella padrona di casa, contro il miglior attacco del campionato, quello guidato da Mimmo Berardi che, anche domenica scorsa, ha timbrato il cartellino. Insomma, sarà un match avvincente.

Ma come potete serenamente anche voi capire dal titolo, crediamo fortemente che alla fine della fiera, o per meglio dire alla fine di 90minuti comunque combattuti, vincerà la squadra che in campo ha nettamente molta più qualità. Sì, perché il Sassuolo, ha praticamente cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione quando ha chiuso con la retrocessione dalla massima serie. E insomma, la qualità alla fine fa sempre la differenza.

Come vedere Spezia-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Spezia-Sassuolo, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata a 2.65 su Goldbet, Lottomatica e a 2.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

In un match che, comunque, regalerà almeno una rete per squadra, la qualità degli avanti del Sassuolo farà la differenza. Sfida che metterà inoltre la parola fine al discorso Serie A per i neroverdi che di fatto chiuderebbe con largo anticipo il discorso. Il margine sarebbe davvero enorme.

Le probabili formazioni di Spezia-Sassuolo

SPEZIA (3-5-1-1): Chichizola; Vignali, Hristov, Mateju; Elia, Esposito, Nagy, Degli Innocenti, Reca; Kouda; Esposito.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Tojan, Odenthal, Mujaremovic, Doig; Thorstvedt, Ghion, Boloca; Berardi, Mulattieri, Pierini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2