I pronostici di giovedì 23 gennaio: Europa League

I pronostici di giovedì 23 gennaio, si gioca la penultima giornata della fase a girone di Europa League con in campo Lazio e Roma.

In archivio la due giorni di Champions League, scende in campo l’Europa League: mancano due turni alla fine della fase a girone unico e la lotta per i primi otto posti che danno l’accesso diretto agli ottavi di finale è entrata nel vivo. Come nel caso della Champions inoltre le squadre classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto si qualificheranno invece per gli spareggi.

Se per la Lazio prima in graduatoria con sedici punti l’accesso agli ottavi è ormai una formalità, tanto che con la Real Sociedad andrebbe bene anche un pareggio, ben differente è il discorso della Roma a cui servirebbe la vittoria in Olanda contro l’AZ. Chi rischia di dover disputare gli spareggi è pure il Tottenham di Ange Postecoglou, che inizialmente era una delle grandi favorite per la vittoria finale. Sarà fondamentale non sbagliare il match di coppa contro i tedeschi dell’Hoffenheim, altra squadra in difficoltà: over 2,5 altamente probabile.

I pronostici sulle altre partite

In piena corsa per la qualificazione diretta il Bodo/Glimt: i campioni di Norvegia dovrebbero riuscire ad avere la meglio sugli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Il fattore campo – si gioca sul sintetico – potrebbe essere determinante.

Punta alla qualificazione diretta con un turno d’anticipo anche l’Eintracht Francoforte, reduce da 3 vittorie di fila in Bundesliga: poche chance per gli ungheresi del Ferencvaros, che ad ogni modo con 9 punti conquistati finora sono ancora in corsa su tutti e due i fronti.

Non può sbagliare invece l’Ajax di Francesco Farioli, impegnato in Lettonia contro l’RFS, fermo a quota 3 punti e quasi spacciato: i Lancieri non dovrebbero avere problemi a prendersi l’intera posta in palio in un match che si preannuncia movimentato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in AZ-Roma, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Maccabi Tel Aviv, Europa League, ore 18:45)

(in Bodo/Glimt-Maccabi Tel Aviv, Europa League, ore 18:45) Porto (in Porto-Olympiacos, Europa League, ore 18:45)

(in Porto-Olympiacos, Europa League, ore 18:45) Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Ferencvaros, Europa League, ore 21:00)

(in Eintracht Francoforte-Ferencvaros, Europa League, ore 21:00) Ajax (in RFS-Ajax, Europa League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hoffenheim-Tottenham , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Manchester United-Rangers , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Malmo-Twente, Europa League, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fenerbahçe-Lione , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Royale Union SG-Braga , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Qarabag-FCSB, Europa League, ore 18:45

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 14.23 GOLDBET ; 14.24 SNAI; 14.23 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Lazio-Real Sociedad, Europa League, ore 21:00