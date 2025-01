Pronostico Lazio-Real Sociedad: qualificazione in tasca

Lazio-Real Sociedad è una partita valida per la settima giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Basta un solo punto alla Lazio di Baroni per chiudere in anticipo il discorso qualificazione. Un punto che permetterebbe ai biancocelesti di essere tra le prime otto della seconda manifestazione europea, quindi direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff. E questo ovviamente fa gola a Baroni.

Che contro la Real Sociedad, una squadra importante che lo scorso anno, ad esempio, ha fermato l’Inter in Champions League, non vuole rischiare davvero nulla. In campo ci vanno i migliori con un solo cambiamento, almeno queste sono le previsioni della vigilia, rispetto a quelli che di solito sono gli undici che vanno in campo: tra i pali ci va Mandas al posto di Provedel, mentre tutti gli altri saranno al loro posto. Sì, non c’è proprio la minima volontà di portare avanti la questione, si vuole lucchettare il tutto nella serata dell’Olimpico.

Una serata che come sappiamo sarà strana. Sarà il primo match in casa dopo moltissimi anni senza il volo dell’aquila Olympia. Non stiamo qui a discutere di nuovo e a dire quello che è successo, lo avrete letto tutto, ma è comunque una cosa da segnalare e chissà come andrà a finire. Di certo, visto che anche alla Real Sociedad un punto farebbe molto comodo, crediamo che alla fine le due squadre possano anche arrivare fino al 90′ senza nemmeno provarci più di tanto.

Come vedere Lazio-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Lazio-Real Sociedad, valida per la sesta giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì alle 21:00. L'Europa League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.20 su Goldbet e Lottomatica e a 3.10 su Snai.

Il pronostico

Un gol per squadra, un punto a testa, e tutti felici. La Lazio direttamente agli ottavi, la Real Sociedad con la possibilità di prenderseli direttamente nell’ultima gara di questo girone.

Le probabili formazioni di Lazio-Real Sociedad

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Muñoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, U. Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1