Pronostici Europa League 23 gennaio ore 21:00: così blindano la qualificazione

Europa League, il match clou è il derby britannico tra il Manchester United e i Rangers: i Red Devils provano a mettersi alle spalle l’ennesima delusione.

Grazie alle tre vittorie consecutive con PAOK, Bodo/Glimt e Viktoria Plzen il Manchester United si è assicurato un pass per gli spareggi di accesso agli ottavi di Europa League, certo di chiudere tra le prime 24. I Red Devils stazionano momentaneamente al settimo posto nella maxi-classifica della seconda competizione internazionale per ordine di importanza e ad oggi sarebbero qualificati direttamente alla fase ad eliminazione diretta senza dover passare dai playoff.

Per rimanerci, tuttavia, sarà fondamentale vincere le prossime due partite. La prima è una sfida ricca di fascino con i Rangers, un “derby” tutto britannico. Ad Old Trafford lo United dovrebbe riuscire a fare suoi i tre punti, ma della squadra di Ruben Amorim nell’ultimo periodo non ci si può fidare ciecamente. Da metà dicembre la loro unica vittoria è arrivata con il fanalino di coda della Premier League, il Southampton, e nel match successivo Bruno Fernandes e compagni sono tornati a perdere, stavolta davanti al proprio pubblico contro il Brighton. Il tecnico portoghese cercherà “conforto” in Europa League: gli scozzesi però non possono essere sottovalutati, dal momento che hanno un solo punto in meno e che nell’ultima giornata hanno imposto il pari ad un’altra inglese, il Tottenham (1-1).

Punta alla qualificazione diretta con un turno d’anticipo anche l’Eintracht Francoforte, reduce da 3 vittorie di fila in Bundesliga: poche chance per gli ungheresi del Ferencvaros, che ad ogni modo con 9 punti conquistati finora sono ancora in corsa su tutti e due i fronti.

Le previsioni sulle altre partite

Trasferta insidiosa per i danesi del Midtjylland, al momento 23esimi a quota 7 punti: per il Ludogorets questa è una delle ultime possibilità per salire sul treno che conduce agli spareggi e giocare in Bulgaria non è mai una passeggiata. A dicembre, davanti al proprio pubblico, i biancoverdi erano peraltro riusciti ad evitare la sconfitta con gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Non può sbagliare invece l’Ajax di Francesco Farioli, impegnato in Lettonia contro l’RFS, fermo a quota 3 punti e quasi spacciato: i Lancieri non dovrebbero avere problemi a prendersi l’intera posta in palio in un match che si preannuncia movimentato. Per chi va, infine, a caccia di “gol” può prendere in considerazione le sfide tra Royale Union SG e Braga e tra Elfsborg e Nizza: i belgi attualmente sono tra le prime 24 e devono respingere un possibile assalto proprio dei portoghesi, a -1 in classifica, mentre per i francese, impagnati in Svezia, è una sorta di ultima chiamata per non dover fare i conti con l’eliminazione con un turno d’anticipo.

Europa League: possibili vincenti

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Ferencvaros)

Manchester United (in Manchester United-Rangers)

Ludogorets o pareggio (in Ludogorets-Midtjylland)

Ajax (in RFS-Ajax)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester United-Rangers

RFS-Ajax

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Royale Union SG-Braga

Elfsborg-Nizza

