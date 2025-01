Pronostico AZ Alkmaar-Roma: una serie destinata a terminare

AZ Alkmaar-Roma è una partita della settima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un pari acciuffato all’ultimo respiro con il Tottenham e una vittoria larga contro il Braga all’Olimpico. Questi i risultati della Roma in Europa League nella gestione “Ranieri-ter”. A due giornate dal termine della fase a girone unico i giallorossi occupano il quattordicesimo posto in classifica, a quota 9 punti: i playoff sono ormai in ghiaccio ma le probabilità di chiudere tra le prime otto ed evitare così gli spareggi sono ancora molto alte e molto dipenderà dall’esito delle prossime due gare contro AZ Alkmaar ed Eintracht Francoforte.

La cura Ranieri, nel frattempo, ha fatto effetto e lo dimostra il fatto che la Roma sia imbattuta da sei partite tra campionato e Coppa Italia. Certo, il problema “trasferte” resta – i capitolini non hanno mai vinto lontano dal proprio pubblico in questa stagione – ma rispetto a qualche mese fa le cose sembrano andare decisamente meglio, con l’esperto tecnico romano che ha già quasi colmato il gap con le altre pretendenti ad un posto nelle prossime competizioni europee (dopo la vittoria di venerdì con il Genoa la Roma è salita al nono posto).

Prima della trasferta di Udine, in programma domenica prossima, Pellegrini e compagni saranno ospiti dell’AZ Alkmaar, che nella maxi-classifica ha un punto in meno e deve ancora blindare il pass per gli spareggi. Gli olandesi finora hanno fatto registrare 2 vittorie, 2 pareggi ed altrettante sconfitte: il 2-2 con i bulgari del Ludogorets dello scorso dicembre ha però il sapore di un’occasione sprecata. In Eredivisie la squadra guidata dal belga Maarten Martens è invece quinta, a pari punti con il Twente: la Roma dovrà fare attenzione perché l’ultima sconfitta dell’AZ, tra tutte le varie competizioni, risale a novembre. In Olanda Ranieri medita di far rifiatare qualcuno: dietro Hermoso potrebbe prendere il posto di Hummels, davanti invece spazio a Soulé.

Come vedere AZ Alkmaar-Roma in diretta tv e in streaming

AZ Alkmaar-Roma è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’AFAS Stadion di Alkmaar, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Roma è in ripresa e, nonostante il rendimento tutt’altro che esaltante fuori casa, dovrebbe riuscire a portare via punti dalla trasferta di Alkmaar. Difficile, tuttavia, che arrivi anche un clean sheet.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Roma

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; van Bommel, Poku, Parrott.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Dovbyk.

AZ Alkmaar-Roma: chi vince? AZ Alkmaar

Pareggio

Roma View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2