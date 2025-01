Pronostici Europa League 23 gennaio ore 18:45: due squadre a caccia di riscatto

Europa League, Tottenham e Porto tenteranno di invertire la rotta nella competizione continentale per scacciare la crisi: pronostici.

Mancano due giornate alla fine della fase a girone unico dell’Europa League, che da quest’anno ha cambiato veste in seguito alla “riforma” targata Uefa che ha riguardato pure Champions e Conference. In cima alla classifica ci sono Lazio e Athletic Bilbao, entrambe a quota 16 punti, ma nessuna delle due ha già staccato il pass aritmetico per gli ottavi, riservato a chi terminerà tra le prime otto. Abbiamo, invece, il nome della prima squadra eliminata, già fuori dallo scorso dicembre: si tratta della disastrosa Dinamo Kiev, ferma a zero punti.

Chi rischia di dover disputare gli spareggi è il Tottenham di Ange Postecoglou, che inizialmente era una delle grandi favorite per la vittoria finale. Le quote riguardo ad un eventuale trionfo degli Spurs sono in salita, complice il periodaccio che stanno vivendo in patria Son e compagni. I londinesi hanno incassato addirittura cinque sconfitte nelle ultime sei giornate di Premier League, sprofondando in classifica (sono quindicesimi).

Il k.o. dello scorso fine settimana con l’Everton ha reso la posizione del tecnico australiano ancora più precaria: sarà fondamentale non sbagliare il match di coppa contro i tedeschi dell’Hoffenheim, altra squadra in difficoltà. Il club di Sinsheim al momento ha 6 punti ed è fuori dalle prime 24 ma le cose non stanno andando per il meglio neppure in Bundesliga, dove Kramaric e compagni lottano per non retrocedere. Sabato hanno messo fine al digiuno di vittorie battendo 3-1 il Kiel in trasferta: difficile ripetersi contro gli Spurs, che pur alle prese con tanti problemi, dovrebbero spuntarla in un match da almeno tre gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

In piena corsa per la qualificazione diretta pure il Bodo/Glimt: i campioni di Norvegia di punti ne hanno 10 ed in questo turno dovrebbero riuscire ad avere la meglio sugli israeliani del Maccabi Tel Aviv – al momento fuori dalle prime 24 – nonostante non giochino una gara ufficiale dal 12 dicembre (l’Eliteserien ricomincerà a marzo). Il fattore campo – si gioca sul sintetico – potrebbe essere determinante.

Quello tra Malmo e Twente, entrambe appaiate a quota 4 punti, è invece una sorta di spareggio per rimanere a galla e scongiurare l’eliminazione: leggera preferenza per gli olandesi in un match in cui gli svedesi potrebbero essere un po’ arrugginiti per via del lungo stop (anche in Svezia c’è la pausa invernale).

Cerca riscatto in campo europeo il Porto, che ha appena dato il benservito a Vitor Bruno: fatale all’ormai ex tecnico dei Dragoes la sconfitta in casa del Gil Vicente. In panchina, contro l’Olympiacos, si siederà l’allenatore ad interim José Tavares, chiamato subito a dare la scossa ad un gruppo che aveva probabilmente bisogno di nuovi stimoli. Previsto equilibrio, infine, in Fenerbahçe-Lione: i francesi hanno 5 punti in più e con una vittoria blinderebbero gli ottavi di finale, occhio però alla squadra di José Mourinho che davanti al proprio pubblico ha spesso una marcia in più: entrambe, in ogni caso, dovrebbero segnare almeno una rete per parte. Gara da “gol” anche Qarabag-FCSB.

Europa League: possibili vincenti

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Maccabi Tel Aviv)

Twente o pareggio (in Malmo-Twente)

Porto (in Porto-Olympiacos)

Tottenheim (in Hoffenheim-Tottenham)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Porto-Olympiacos

Malmo-Twente

Hoffenheim-Tottenham

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Fenerbahçe-Lione

Qarabag-FCSB

Comparazione quote

La vittoria del Porto è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” in Fenerbahçe-Lione è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

