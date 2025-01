Gratta e vinci, mettiti in fila: tutti lo vogliono

Gratta e vinci, un incontro casuale e tutto è cambiato da così a così.

Che la dea bendata colpisca a caso e quando meno ce lo aspettiamo è cosa ormai universalmente nota. Non ha progetti, non ha un piano A e neppure un piano B. Va dove più le aggrada ed è per questo motivo che non si può in alcun modo prevedere dove e quando ci siano maggiori possibilità di imbattersi in essa.

Lo sa bene una donna di Summerville, nella Carolina del Sud, che ha avuto l’onore di incrociarla in circostanze assai singolari. La stava cercando, ma non poteva certo immaginare che l’avrebbe incontrata lì. E non nel modo, di sicuro, di cui vi renderemo edotti da qui a breve. La sua storia conferma in toto, dunque, quanto imprevedibile sia la vecchia signora.

Ma andiamo al punto. Iniziamo col dire, quindi, che tutto è cominciato quando, nei giorni scorsi, si è recata in un minimarket della cittadina statunitense in cui vive per comprare un po’ di cibo. Mentre era in fila alla cassa, ha visto la persona che la precedeva acquistare un po’ di biglietti della lotteria istantanea. Al che ha ben pensato, come se fosse l’istinto a suggerirle di farlo, di investire qualche dollaro, a sua volta, in qualche Gratta e vinci.

Gratta e vinci, basta copiare: subito ricchi

Giunto il suo turno, ha chiesto alla cassiera di darle esattamente gli stessi biglietti che aveva comprato l’uomo che aveva appena pagato il conto. Ne ha comprati 5 da 5 dollari ed è tornata a casa, senza riporre troppe aspettative, presumiamo, nei tagliandi che aveva acquistato pocanzi in quel supermarket.

Una volta a casa ha addirittura acceso la tv e iniziato a guardare una partita di football, dimenticandosi completamente del fatto che ci fossero 5 ticket della lotteria istantanea da grattare. Quando le è venuta in mente è corsa in cucina per tentare la fortuna e, a quel punto, si è resa conto che nell’ultimo biglietto c’era un premio stratosferico. Sotto la patina argentata che aveva appena rimosso si nascondevano la bellezza di 200mila dollari.

“Ho pensato che non potesse essere vero. Non ho guardato il resto della partita, perché continuavo ad andare in cucina a guardare il biglietto”, ha successivamente raccontato ai funzionari della lotteria, quando si è recata a riscuotere il suo premio. “Spero che anche il signore in fila davanti a me abbia vinto qualcosa di buono con i suoi biglietti”, ha aggiunto inoltre, consapevole del fatto che tale ricchezza le sia piovuta addosso solo ed esclusivamente per averlo “emulato”: