Scatta l’allarme per Sinner: annuncio terrificante

Scatta l’allarme per Sinner: l’annuncio è di quelli che non lasciano dormire sonni tranquilli. Non solo adesso, ma anche per il futuro

Il malore che ha colpito Jannik Sinner nella gara contro Rune ha lasciato tutti col fiato sospeso. Sembrava non doversi riprendere il tennista azzurro, poi dopo un passaggio negli spogliatoio è tornato in campo e ha vinto il match. Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene.

Ma quelle immagini, che hanno immediatamente fatto il giro del mondo, hanno fatto scattare l’allarme sulle condizioni fisiche del numero uno al mondo. Stressato, sempre in mezzo a polemiche improvvise e non volute, sempre al centro dell’attenzione non solo per quelle che sono le sue prestazioni dentro al campo, ma anche e soprattutto per il caso Clostebol che ad aprile avrà la parola fine. Sì, prima di allora non si saprà nulla e le date, come vi abbiamo detto, sono quelle ufficiali. Intervistato dall’Ansa, comunque, il responsabile sanitario della FITP Emilio Sodano, ha ipotizzato le cause che hanno portato Sinner al malore. Ecco cosa ha detto.

Scatta l’allarme per Sinner, le causa del malore

“Sono rimasto anche io stupito da quel tremore alla mano di Sinner. È stata una modalità strana. Certo, a tante migliaia di chilometri di distanza è impossibile fare una diagnosi: posso solo avanzare qualche ipotesi”. “Escluderei la disidratazione, anche in quelle condizioni di gran caldo: si giocava da poco, i tennisti bevono molto e sono attenti in campo a tenere la situazione sotto controllo. Non penso neanche a un calo di pressione, la situazione si è risolta molto rapidamente. Giramenti di testa per una labirintite? No, dà vertigini pesanti e sarebbe crollato a terra“.

Ma quindi, di cosa si è potuto trattare? La risposta di Sodano è stata questa: “Una reazione psicologica di fronte a un malore inatteso, una reazione di ansia, uno spavento”. “Ripeto, diagnosi da qui non si possono fare. E Sinner ha un suo staff medico. Ma ovviamente si sottopone alla visita annuale di idoneità fisica, lo scorso anno al J-Medical di Torino. Un problema organico sarebbe emerso. Sinner due mesi prima di Parigi 2024, la scorsa estate, ha fatto tutti gli approfonditi accertamenti di un atleta olimpico al centro di medicina dello sport di Roma, centro di eccellenza. È tutto ok”. Insomma, può anche essere il forte stress accumulato in questi mesi.