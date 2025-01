Pronostico Wolfsburg-Kiel: i gol non mancheranno

Wolfsburg-Kiel è una partita valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le ultime uscite non hanno sicuramente regalato dei risultati da ricordare al Wolfsburg che, per questo motivo, adesso si ritrova anche fuori dalla zona Europa. Evidente ci sia il tempo per rientrare, com’è evidente che la squadra, contro il Kiel, penultimo in classifica, abbia le possibilità di prendersi e tre punti e cercare in questo modo di lasciarsi alle spalle il momento negativo.

I gol, sicuramente, non mancheranno: soprattutto quelli dei padroni di casa che affrontano la formazione che in queste prime 18 giornate del massimo campionato tedesco ne hanno presi di più. La bellezza di 46 reti subite quelli della formazione ospite, la peggiore difesa del campionato con la media di oltre due reti a partita subite. Sarà così anche nella serata di venerdì, visto che il Wolfsburg in casa in questa stagione ha sempre segnato almeno una rete. Contro tutte le squadre che ha affrontato e quindi non vediamo come possa succedere diversamente nel match contro questa formazione, neopromossa, che rischia dopo un solo anno di ritrovarsi di nuovo nella serie B tedesca.

Probabilmente, il gol, lo troveranno anche gli ospiti. In attacco qualcosa riescono comunque a fare vedere. Ma tutto questo ovviamente non influirà sul risultato finale che sembra essere abbastanza indirizzato.

Come vedere Wolfsburg-Kiel in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Kiel è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Come detto prima, il match almeno tre reti complessive le regalerà. Di questo ne siamo certi come siamo certi che anche il Wolfsburg si prenderà la vittoria finale. Quindi sì, l’anticipo della Bundesliga il risultato ce lo ha praticamente scritto.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Kiel

WOLFSBURG (4-4-2): Grabara; Fischer, Vavro, Koullerakis, Maehle; Baku, Dardai, Arnold, Wimmer; Amoura, Tomas.

KIEL (3-4-2-1): Weiner; Ivezic, Zec, Geschwill; Rosenboom, Knudsen, Remberg, Porath; Bernhardsson, Machino; Harres.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1