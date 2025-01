Serie A con lo sconto: Dazn a un prezzo stracciato

Dazn a un prezzo piccolissimo: lo sconto è immediato.

Siamo già oltre il giro di boa, ma questo non vuol dire che non sia il momento giusto per valutare l’attivazione di un piano di abbonamento che ci permetta, finalmente, di gustarci tutta la Serie A. Soprattutto se, come in questo caso, lo si può fare ad un prezzo scontatissimo, aderendo ad una promozione che offre una serie di benefit davvero incredibili.

Dazn ha fatto le cose in grande e ha pensato di lanciare, proprio in questi giorni, un’offerta irripetibile. La piattaforma di sport in streaming detiene da tempo, come noto, i diritti tv di tutte le partite di campionato: saranno suoi fino alla stagione 2028/2029 e abbonarsi ad essa è il solo modo, di conseguenza, per assicurarsi una visione senza limiti dei match della massima serie.

Ma passiamo, adesso, ai dettagli più interessanti di questo nuovo piano promozionale. Iniziamo col dire che l’offerta riguarda il solo piano Standard e che, cosa di non poco conto, non c’è alcun vincolo di permanenza. Qualora qualcuno dovesse ripensarci, potrà disdire il piano attivato nel giro di soli 30 giorni. Non resta che scoprire, a questo punto, quanto costerà nello specifico avere il piano Standard di Dazn approfittando di questa promo.

Dazn ti aspetta: 245 euro di sconto immediato

Il piano in questione ha, generalmente, un costo di 44,99 euro al mese. Approfittando di questa promozione si pagherà, invece, un canone di soli 9,90 euro al mese. Il tutto per un massimo di 7 mesi, con un risparmio complessivo, dunque, di ben 245 euro.

Nel caso in cui questa soluzione, in effetti molto conveniente, ti alletti, sappi che dovrai affrettarti. Potrai sottoscrivere l’abbonamento a Dazn entro e non oltre il 26 gennaio 2025, per cui hai i giorni contati. Ricorda, però: allo scadere dei sette mesi, il piano Standard si rinnoverà al solito prezzo di listino, e dunque a 44,90 euro. Nel frattempo, però, avrai risparmiato un bel po’ di denaro.

Resta da chiarire un altro punto ancora: questa offerta è accessibile solo ed esclusivamente ai clienti che pagheranno il canone alla piattaforma di sport in streaming servendosi di carta di credito, carta di debito o PayPal. A questo punto, potrai seguire non solo la Serie A, ma anche tutta la Liga, il volley italiano maschile e femminile, tutto il basket italiano, il tennis di Eurosport, il ciclismo e perfino gli sport invernali, la boxe, l’NFL, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.