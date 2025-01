La bomba è sganciata: Sinner si prende una pausa

Sinner, finalmente la verità su quello che è successo: pausa sia.

Ora come ora i tifosi italiani sono più concentrati sulle sue imprese sportive che non sulle sue (dis)avventure sentimentali, com’è giusto che sia. Questo non significa, però, che la sua storia con Anna Kalinskaya sia passata del tutto in secondo piano. Non dappertutto, quanto meno, e non di certo in Russia, dove si continua a parlare abbastanza frequentemente di Jannik Sinner e della liaison con la sua collega moscovita.

Se ne è discusso anche nelle scorse ore e il risultato è che il Paese della ragazza ha finito con lo sganciare una vera e propria bomba. Ad illustrare ai media locali la sua teoria, peraltro molto interessanti, è stata l’ex campionessa di tennis Dinara Safina. Che, in qualità di connazionale della bella Anna, potrebbe essere a conoscenza di dettagli che in Italia, invece, ignoriamo. Alla luce di questo, le sue ipotesi appaiono sufficientemente verosimili e ancor più degne di considerazione.

Partiamo dalla sintesi. La Safina sostiene che Sinner e Kalinskaya si siano presi una sorta di pausa di riflessione. E potrebbe essere, sì, dal momento che in Australia si sono salutati cordialmente e che non si sono ignorati del tutto, come forse avrebbero fatto, invece, se si fossero lasciati in malo modo come qualcuno aveva insinuato. Ma c’è di più.

Sinner, è ufficiale: la conferma arriva dalla Russia

Secondo le dichiarazioni dell’ex tennista russa, nessuna delle mosse della sua collega Anna sarebbe stata casuale. La campionessa della Wta avrebbe deciso di “emanciparsi”, in un certo senso, e di restare a Mosca per rivendicare la sua indipendenza. Non vuole essere solo “la fidanzata di Sinner”, per intenderci, e ne ha ben donde.

Il fatto che il numero 1 del mondo abbia detto, poi, di voler provare ad equilibrare maggiormente carriera e vita privata, ci fa pensare che abbia deciso – o che gli sia stato chiesto – di correggere il tiro. Che non è però una cosa facile, ovviamente, essendo il suo calendario parecchio denso e ricco di impegni imprescindibili.

Nessuno dei due ha comunque inteso confermare o smentire, fino a questo momento, le voci circolate su una presunta rottura. C’è un dettaglio, però, che ci fa pensare che, al netto del fatto che non si seguono più sui social, la loro relazione proceda alla grande. Il fratello di lei ha scritto nelle scorse ore sui social una frase dal significato univoco: “Siamo contenti di essere ancora qui, poteva finire oggi, ma bisogna crederci sempre”. Si riferiva al malore che il cognato (o ex) ha avuto durante il match con Rune e questo potrebbe essere un segnale da non sottovalutare.