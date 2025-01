C’è un tesoro nella borsa di Sinner: il giallo è risolto

Sinner, svelato il mistero: la rivelazione lascia tutti a bocca aperta.

Anche l’occhio vuole la sua parte, recita un vecchio adagio. E lo sanno bene i tennisti che popolano il circuito maggiore, costretti a fare i conti, in questa trasferta australiana, con le conseguenze del solleone e dell’elevatissimo tasso di umidità che si sta registrando, in alcune fasce orarie, nella splendida terra dei canguri.

Rendersi presentabili a certe temperature, mentre si rincorre affannosamente una pallina che schizza sul cemento alla velocità della luce, non sempre è facile. Fortuna, però, che i giocatori in gara in questa edizione possono fare affidamento, almeno quello, su qualche piccolo alleato. Già, perché gli organizzatori del primo Slam dell’anno hanno ben pensato di donare loro delle gift bag che contengono, a quanto pare, un vero e proprio tesoro.

A riferire tutti i dettagli è stato il quotidiano australiano Herald Sun, che ha rivelato per filo e per segno cosa ci sia all’interno di quella borsa misteriosa che è toccata a tutti, anche al nostro Jannik Sinner. E nessuno, in tutta onestà, avrebbe mai potuto immaginare quali oggetti misteriosi potessero esserci all’interno della bag del numero 1 del mondo. Che, proprio come tutti gli altri avversari, ha ricevuto in dono qualcosa di cui fare tesoro in questi caldissimi giorni australiani.

Sinner, anche l’occhio vuole la sua parte: mistero risolto

La gift bag realizzata per gli 870 atleti che hanno partecipato – o che ancora stanno partecipando – allo Slam di Melbourne contiene, in effetti, dei prodotti che definirli ambitissimi sarebbe estremamente riduttivo.

C’è, innanzitutto, un tubetto di crema idratante di Sol de Janeiro, uno dei brand attualmente più virali su TikTok. Non è meno famoso l’olio al miele per i capelli di Gisou, un altro marchio particolarmente in voga sui social network. C’è anche un profumo della Glossier, insieme ad una serie di maschere per il viso firmate dal nuovo sponsor dello Slam, ossia Mecca. Brand che i tennisti in gara, così pare, avrebbero adorato, dopo aver utilizzato le maschere ed i patch per gli occhi prima e dopo i match. Perché idratare la pelle e il contorno occhi, dopo tanta fatica, è una priorità assoluta.

La gift bag conterrebbe, oltre a questi prodotti di bellezza, anche il peluche di un canguro, dei calzini e una powerbank brandizzata. Il tutto per un valore, udite udite, di ben 800 dollari circa.