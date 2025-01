Con Hamilton è già finita: la mazzata è terribile

Con Hamilton è già finita: se da un lato il pilota inglese due giorni fa ha iniziato la sua avventura in Ferrari, dall’altro non ha una bella notizia

La foto di Lewis Hamilton a Fiorano, vestito in doppio petto nero con cappotto annesso, è stata la prima immagine del pilota inglese vicino ai colori della Rossa. Adesso si dice “Aura” per descrivere una foto incredibile, che trasmette delle emozioni importanti, ed è proprio il sentimento che, quella immagina, ha avuto su tutti noi. Incredibile.

Hamilton si è anche intrattenuto fuori dal quartier generale della Rossa con alcuni tifosi che gli hanno chiesto delle foto e degli autografi. Il primo impatto, in poche parole, è stato di quelli emozionanti e siamo sicuri che nessuno si aspettava qualcosa di diverso. Detto questo, se da un lato le notizie dal lato sportivo sono quelle accattivanti, dall’altro, sotto il profilo sentimentale, non sembra che tutto stia girando a meraviglia.

Con Hamilton è già finita: stop alla relazione con Sofia Vergara

Nei giorni scorsi è spuntata fuori una foto di Hamilton con l’attrice Sofia Vergara, 52 anni, prima di un pranzo a New York. Il gossip ovviamente si è scatenato attorno a tutto questo, e gli scatti hanno immediatamente scatenato delle illazioni.

Stando però a quanto viene riportato da Page Six, testata statunitense che segue da vicino le star internazionali, Hamilton e la Vergara hanno sì una buona intesa, ma sarebbero frenati da quello che è un fatto che, comunque, interessa poco nell’ultimo periodo: la differenza d’età. “Lui teme che lei possa desiderare qualcosa di molto diverso in un partner, mentre lei non nasconde il timore che i 12 anni di distanza possano pesare sulle prospettive di coppia”. Insomma, a quanto pare, gli anni di differenza in questo caso un peso ce l’hanno e tutto non procederebbe nel miglior modo possibile. Poi sappiamo che realmente tutto potrebbe succedere, anche perché di dichiarazioni ufficiali nel merito non ne sono arrivate né da un lato, né dall’altro. Insomma, si naviga a vista.