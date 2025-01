Pronostico Feyenoord-Bayern Monaco: i tedeschi chiudono i conti

Feyenoord-Bayern Monaco è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per il Bayern Monaco è arrivato il momento di chiudere i conti. Ma in che senso? Bene, adesso ve lo spieghiamo. Questa sera la formazione di Kompany è impegnata sul campo del Feyenoord ed è alla ricerca di quei punti che metterebbero la parola fine al discorso qualificazione. Non i playoff, ma direttamente agli ottavi.

E come possiamo essere così sicuri di questo? Il calendario. Vincendo questa sera, i bavaresi, andrebbero dentro le prime otto, quelle che salterebbero un turno che potrebbe essere assai pericoloso, e siccome la settimana prossima, in casa, ospiteranno lo Slavan Bratislava, possiamo serenamente affermare che, per chiudere i conti, basta vincere stasera su un campo difficile, ma oggettivamente non impossibile per una formazione come quella tedesca che ogni anno è sempre lì, pronta addirittura a lottare per la vittoria finale. Sì, le qualità sono sotto gli occhi di tutti e non sono minimamente in discussione. Soprattutto davanti, il Bayern, ha dei giocatori che davvero in ogni momento possono decidere la partita.

Anche al Feyenoord, ovviamente, servirebbero dei punti. Al momento gli olandesi ne hanno dieci e sarebbero dentro i playoff, ma gli ultimi due turni saranno decisivi. E dopo la gara di stasera c’è il viaggio in Francia sul campo del Lille. Il calendario in questo caso, alla fine, non viene per niente incontro. Quasi impossibile riuscire a fare risultato stasera, ci si giocherà tutto la prossima settimana. Le motivazioni del Bayern sono troppo forti per pensare ai tedeschi senza vittoria.

Come vedere Feyenoord-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

Feyenoord-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Troppo forte il Bayern Monaco, che con una vittoria, inoltre, si assicurerebbe – salvo miracoli sportivi all’ultima giornata, che non ce ne saranno comunque – il passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League. Sfida da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Bayern Monaco

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Read, Beleen, Trauner, Smal; Stengs, Zerrouki, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Paixao.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4