Pronostico Real Madrid-Salisburgo: Ancelotti non può fare altro

Real Madrid-Salisburgo è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Fuori, al momento, dalle prime 8, vale a dire insomma dalle formazioni che andrebbero in maniera diretta agli ottavi di Champions League, il calendario viene in soccorso del Real Madrid di Carlo Ancelotti, sempre più in bilico, che ospita il Salisburgo, una squadra che in questa Champions ha fatto solamente tre punti e che solo l’aritmetica non condanna.

C’è un po’ di tensione dentro lo spogliatoio madrileno, soprattutto dopo la legnata nella finale di Supercoppa. Nessuno si aspettava un’altra debacle come quella che il Real ha preso contro il Barcellona, quindi i tifosi hanno dimenticato tutto quello che l’allenatore italiano era riuscito a fare fischiandolo al rientro al Bernabeu. E questo ha sicuramente toccato Ancelotti, che vorrebbe sicuramente rinsaldare un rapporto che mai come ora è stato ai minimi termini, e che vorrebbe soprattutto cercare di evitare il doppio turno di playoff che potrebbe essere davvero pericoloso, viste le squadre che ci potrebbero entrare.

Detto questo, è evidente che questa partita abbia ben poco da raccontare. Il Salisburgo ha segnato solamente 3 gol in questo torneo (peggio ha fatto solo il Bologna con una sola rete) ed è quasi impossibile pensare, nonostante le evidente problematiche difensive dei madrileni, che gli austriaci possa riuscire ad esultare in un tempio del calcio come quello di Madrid. Insomma, un risultato che sembra essere già abbastanza scritto. Il Real Madrid questi tre punti se li prenderà senza problemi.

Come vedere Real Madrid-Salisburgo in diretta tv e in streaming

Real Madrid-Salisburgo è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.05 su Goldbet e Lottomatica e a 1.05 su Snai.

Il pronostico

Segneranno solo i padroni di casa. E questo è già un punto. E poi i madrileni la sfida la dovrebbero sbloccare già nel primo tempo. E alla fine ci dovrebbero anche essere almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Salisburgo

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Ceballos, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

SALISBURGO (4-4-2): Blaswich; Dedic, Piatowski, Baidoo, Terzic; Yeo, Capaldo, Bidstrup, Nene; Ratkov, Gloukh.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0