Pronostici Arsenal-Dinamo Zagabria e Celtic-Young Boys: i punti vanno a loro

Il compito di Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, è durissimo. In questo momento, uscire indenni dall’Emirates è qualcosa di difficile per tutti, diremmo impossibile, soprattutto se la tua squadra non è ovviamente costruita per stare così in alto. Certo, i croati, con i loro 8 punti, sono in corsa per un posto nei playoff. Ma sicuramente si giocheranno tutto nell’ultima giornata.

Sì, perché ci possono onestamente essere pochi dubbi su chi si prenderà questa vittoria. I londinesi vogliono chiudere il discorso qualificazione questa sera e una vittoria permetterebbe di pensare agli ottavi diretti senza nemmeno passare dai playoff, quelli sono già assicurati da un pezzo. E nonostante tutti gli infortuni, l’ultimo di Saliba, che non ci sarà questa sera, i Gunners sono ampiamente favoriti. E si prenderanno il massimo disponibile.

Così come non ci possono essere dubbi nemmeno nell’altro match analizzato in questo articolo. Celtic favorito per diversi fattori, quello principale è che in casa non perde mai. In Champions ha battuto il Lipsia, ha pareggiato con il Brugge – ma con dei regali clamorosi in difesa – e ha battuto pure lo Slovan. Sì, il calendario è arrivato in aiuto, e anche lo Young Boys è una squadra che non può decisamente fare paura. Una formazione che in sei partite ha fatto zero punti, che ha segnato solo tre gol e ne ha presi 22 non può minimamente pensare, in questo momento, di fare bottino pieno su uno dei campi più caldi dell’intera Champions. Anche qui, insomma, è tutto bello indirizzato.

C’è poco da fare per Fabio Cannavaro. Arteta ha una squadra costruita per vincere e il tecnico italiano si giocherà il passaggio del turno solamente all’ultima giornata. Match, questo, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Arsenal-Dinamo Zagabria

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Gabriel, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Havertz, Trossard.

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Nevistic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Ademi, Stojkovic; Cordoba, Baturina, Pjaca; Kulenovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0