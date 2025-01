I pronostici di mercoledì 22 gennaio: ancora Champions League, si completa la penultima giornata della fase a girone con altre nove partite.

Si chiude la penultima giornata della fase a girone unico di Champions League, in campo Milan e Inter che hanno due partite sulla carta abbordabili e assolutamente da vincere per provare a chiudere tra le prime otto classificate per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi. I rossoneri se la vedranno col disastroso Girona, allo sbando anche nella Liga spagnola, mentre i nerazzurri affronteranno in trasferta lo Sparta Praga.

La formazione allenata dal danese Lars Friis ha incassato quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate e lo ha fatto subendo una marea di gol: 5 con il Manchester City, 6 con l’Atletico Madrid e 4 con il Feyenoord. In campionato l’ultima uscita dello Sparta Praga è datata 15 dicembre. Da allora i granata hanno disputato solo un paio di amichevoli. Un motivo in più per credere in una facile affermazione da parte dell’Inter.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie interne ampiamente alla portata per Arsenal e Celtic contro Dinamo Zagabria e Young Boys, promettono gol e spettacolo Lipsia-Sporting CP, Feyenoord-Bayern Monaco e PSG-Manchester City.

Gol in arrivo anche nell’altra partita di Europa League giocata in anticipo rispetto alle altre, quella che metterà di fronte il Besiktas di Ciro Immobile e l’Athletic Bilbao.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Besikstas-Athletic Bilbao, Europa League, ore 16:30

Vincenti

Arsenal (in Arsenal-Dinamo Zagabria, Champions League, ore 21:00)

(in Arsenal-Dinamo Zagabria, ore 21:00) Celtic (in Celtic-Young Boys, Champions League , ore 21:00)

(in Celtic-Young Boys, ore 21:00) Milan (in Milan-Girona, Champions League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Real Madrid-Salisburgo , Champions League , ore 21:00

, ore 21:00 Sparta Praga-Inter, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lipsia-Sporting CP , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Feyenoord-Bayern Monaco , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSG-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 5.89 GOLDBET ; 6.03 SNAI; 5.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Feyenoord-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00