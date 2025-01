Pronostici Lipsia-Sporting e Shakhtar-Brest: è pioggia di gol

Lipsia-Sporting e Shakhtar-Brest sono partite della settima giornata di Champions League e si giocano mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’aperitivo delle 18:45, con queste due sfide in programma, promette gol e spettacolo. Il Lipsia che non ha nulla da chiedere, visto che è fermo a quota zero punti in classifica dopo sei giornate, cercherà almeno di salvare l’onore ospitando lo Sporting.

I lusitani, invece, giocano per qualcosa di importante visto che sono in piena corsa per un posto nei playoff. Daranno tutto in campo contro una formazione che sicuramente non vuole perdere, ma che prima o poi, durante il match, cercherà anche di pensare al campionato visto che ormai è andata così. Le difese, ballerine, soprattutto quella dei padroni di casa, è un regalo per Gyokeres, uno dei migliori attaccanti al momento in Europa.

Nell’altra sfida, che come sappiamo verrà giocata a campo neutro, lo Shakhtar cerca punti per rimanere in corsa. Anche il Brest vorrebbe vincere, perché con un’affermazione sarebbe quasi sicuro di andare direttamente agli ottavi senza passare dai playoff che ormai sono certi. Si giocherà a viso aperto, la tattica verrà lasciata presumibilmente per altre partite. E quindi anche in questo caso la serata sarà sicuramente movimentata.

Come vedere Lipsia-Sporting e Shakhtar-Brest in diretta tv e in streaming

Lipsia-Sporting e Shakhtar-Brest sono in programma mercoledì alle 18:45. Si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dello Sporting è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 su Snai. La vittoria del Brest, invece, è quotata 2.60 su GoldBet e Lottomatica e 2.55 su Snai.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra con la vittoria dello Sporting, viste le motivazioni che ci sono in questa partita, che è sicuramente preventivabile. Alla fine, il Lipsia, penserà al campionato e i portoghesi ne potrebbero approfittare.

Le probabili formazioni di Lipsia-Sporting

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Geertruida, Orban, Klostermann; Baku, Vermeeren, Seiwald, Raum; Simons, Openda, Sesko.

SPORTING (4-3-3): Rui Silva; Fresneda, Diomande, St Juste, Quenda; Catamo, Morita, Hjulmand; Trincao, Gyokeres, Araujo

POSSIBILE RISULTATO: 1-2